"Il est inarrêtable." Voici ce que disait Rafael Nadal de son jeune et talentueux compatriote Carlos Alcaraz, avant de le dominer samedi en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Mais n'y voyez pas ici un énième excès d'humilité du Majorquin qui faisait référence à la trajectoire prise par la carrière de celui qui est annoncé comme son héritier en Espagne. En attendant, c'est bien le recordman du nombre de titres en Grand Chelem (21) que personne ne semble pouvoir arrêter. Avant la finale ce dimanche dans le désert californien, le compte est rond pour lui en 2022 : vingt victoires pour aucune défaite. Jusqu'où ira-t-il donc ?

Ad

Dès le tournoi d'Acapulco voici quelques semaines, Nadal avait surpassé son record personnel qui s'établissait à 11 matches gagnés pour commencer 2014. Le voici désormais titulaire du troisième meilleur départ sur les 33 dernières saisons (depuis 1990, selon les statistiques de l'ATP). C'est simple, seul un joueur a fait mieux au cours de cette période : Novak Djokovic. Récemment en 2020 avec 26 victoires d'affilée, mais surtout lors d'une saison 2011 stratosphérique qui avait vu le Serbe s'arrêter à 41 succès consécutifs en demi-finale de Roland-Garros contre un Roger Federer en état de grâce.

ATP Indian Wells ​​Malgré le vent et un Alcaraz décomplexé, c'est toujours Nadal qui gagne​ IL Y A 6 HEURES

La terre est moins exigeante que le dur pour son pied

Dans l'ère Open, seul John McEnroe a fait mieux en 1984 avec 42 victoires d'affilée. Mais les trois premières de sa série lui avaient permis de s'adjuger le Masters concluant la saison précédente qui se jouait alors en janvier. Il serait donc plus logique de considérer que l'Américain a plutôt gagné 39 matches pour lancer sa saison. En suivant ce raisonnement, les 42 victoires de "Big Mac" ont d'ailleurs été surpassées par les 43 de Djokovic à cheval sur 2010 et 2011 grâce à la finale de la Coupe Davis gagnée par la Serbie face à la France. Ces considérations mises à part, un constat s'impose : Nadal en est encore très loin, il n'a même fait que la moitié du chemin.

A 35 ans et vu ses récents problèmes physiques, il serait même fou de l'imaginer capable de menacer réellement un tel record. Et pourtant, cette finale d'Indian Wells pourrait être un cap fondamental dans une quête totalement improbable voici ne serait-ce que quelques mois. "Je vais devoir faire un dernier effort pour me comporter aussi bien que possible ici. J'espère que mon pied (gauche) tiendra le coup. J'essaie juste d'être prêt et de rester positif parce que ça va être mon dernier tournoi sur dur. Après je vais retourner sur terre battue", rappelait ainsi le principal intéressé voici quelques jours. Nadal fera ainsi l'impasse sur Miami.

Electricité dans l’air, coups somptueux et show avec Kyrgios : revivez la victoire de Nadal

Une préparation sans défaite avant Roland pourrait suffire

A partir du mois d'avril, l'ogre de l'ocre retrouvera ainsi son royaume. Et si personne n'est parvenu à le battre sur dur, une surface beaucoup plus traumatisante pour son corps, l'arrêter sur terre battue s'annonce encore plus périlleux. Dans sa carrière, Nadal a ainsi bouclé deux saisons sans avoir connu la défaite au printemps :

2006 : 24 victoires, 4 titres

2010 : 22 victoires, 4 titres

Cela commence certes à dater, mais l'Espagnol n'avait jamais abordé la terre battue invaincu précédemment, ce qui serait donc le cas s'il venait à l'emporter dimanche à Indian Wells. Et pour surpasser Djokovic, Nadal n'aurait théoriquement même pas besoin de l'emporter à Roland-Garros.

S'il respecte son programme habituel, il jouera à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid puis Rome. En cas de carton plein, il ajouterait 20 succès supplémentaires à son bilan, ce qui lui permettrait d'égaler son rival serbe avant même de débouler sur la terre battue parisienne. Il lui suffirait alors de passer le 1er tour du côté de la Porte d'Auteuil pour s'approprier le record.

Franulovic : "Medvedev, Djokovic, Nadal... Tout le monde sera là à Monte-Carlo"

Des limites toutefois : son âge et... le retour de Djokovic

Reste que la théorie, bien que séduisante, pourrait se heurter aux limites physiques de Nadal qui ne récupère plus aussi vite que quand il était jeune. Lors de sa dernière série de triomphes à Roland de 2017 à 2020, le "Taureau de Manacor" avait systématiquement été battu au moins une fois en préparation. Les retours de Novak Djokovic ou encore de Dominic Thiem - même s'il faudra vraisemblablement du temps à l'Autrichien pour rebâtir sa confiance sur ocre - devraient densifier la concurrence, de même que l'émergence de Carlos Alcaraz qui ne cesse de progresser.

Et Nadal n'est pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. Il s'attachera d'abord à reconquérir sa couronne à Monte-Carlo. Onze fois lauréat, il ne s'est toutefois plus imposé sur le Rocher depuis 2018. S'il y parvenait le 17 avril prochain et restait donc invaincu, il compterait alors 26 victoires d'affilée, égalant le deuxième meilleur bilan depuis 1990. Une sacrée première étape avant la reconquête, pourquoi pas, du trône (il aurait plus de 2000 points d'avance à la Race en cas de titre à Indian Wells), un autre objectif auquel il disait avoir renoncé il y a peu.

ATP Indian Wells Sa Californie le sublime : Fritz s'invite en finale en écartant Rublev IL Y A 10 HEURES