Carlos Alcaraz a bien grandi, mais ça n'a pas suffi. Samedi, son glorieux aîné Rafael Nadal a encore eu le dernier mot en demi-finale à Indian Wells, même si cette fois le duel 100 % espagnol a été beaucoup plus acharné que lors de leur premier face-à-face madrilène en mai 2021. Dans le désert californien, les deux joueurs ont eu beaucoup de mérite puisqu'ils ont dû se débattre aussi avec des conditions venteuses extrêmes par moments. Toujours invaincu après 20 matches en 2022, le Majorquin a fait parler son expérience et sa science du "money time" pour rafler la mise en trois manches (6-4, 4-6, 6-3) et 3h10 de jeu. Il tentera de décrocher son 37e titre en Masters 1000 face à Taylor Fritz dimanche.

Le tennis est un sport qui se joue en duel (du moins en simple) sur un court avec une raquette, et à la fin, c'est Rafael Nadal qui gagne. Le détournement de la citation de Gary Lineker n'est peut-être pas heureux, mais c'est à cette formule que pourrait se résumer ce début de saison. Ni Sebastian Korda qui a mené 5-2 double break dans le troisième set, ni Nick Kyrgios en quart, ni Carlos Alcaraz en demie n'ont pu faire tomber l'invincible Majorquin en Californie. Et pourtant ce samedi, le prodige de Murcie l'a fait vaciller jusqu'au milieu du troisième set.

Alcaraz a mieux géré le vent pour se relancer

Malgré sa jeunesse, Alcaraz a ainsi montré qu'il avait déjà une sacrée force de caractère. Dans des conditions rendues quasiment injouables par la vigueur du vent au cours du deuxième set - au point que les serviettes ont volé et qu'un piquet du filet est tombé -, le joueur de 18 ans a admirablement bien géré sa frustration. Ne serait-ce que pour mettre la balle dans le court, les deux hommes ont dû constamment s'ajuster et compenser, si bien qu'il leur a été successivement impossible de conserver leur service pendant cinq jeux d'affilée. Et à 4-4, à l'issue d'une bataille d'équilibristes d'une vingtaine de minutes sur l'engagement de Nadal, Alcaraz a trouvé un lob prodigieux pour obtenir le break qui lui a permis de se relancer totalement.

Rafael Nadal à Indian Wells en 2022 Crédit: Getty Images

Avec un peu de recul, on pourrait même finalement considérer que le vent a en quelque sorte aidé le plus jeune des deux Espagnols. Car lors du premier set, malgré un départ canon et un break d'entrée sur un missile en revers, Alcaraz a eu tendance à surjouer. Visiblement nerveux, il a voulu trop en faire, commettant pas moins de 20 fautes directes dans une manche dont Nadal, plus constant et solide, a logiquement repris les commandes en alignant quatre jeux de 0-2 à 4-2, avant de l'enlever 6-4. Loin du niveau développé dans les tours précédents, son cadet aurait pu se frustrer mais au contraire, il a utilisé la brise pour se raisonner.

Toujours exemplaire, Nadal a encore refusé la défaite

Beaucoup plus patient à l'échange, augmentant drastiquement son pourcentage de premières en forçant moins et attendant la bonne balle pour attaquer, il a progressivement retourné la tendance, jusqu'à paraître en mesure de faire tomber l'idole. Percutant (39 coups gagnants à 20), il a contraint Nadal à se mettre sur la défensive jusqu'à obtenir 3 balles de break à 2-2 dans l'acte final. Acculé, le "Taureau de Manacor" ne s'est pourtant pas rendu et s'en est sorti grâce à quelques coups de cornes pour ainsi dire et une agressivité salvatrice. En champion surfant sur une confiance irrésistible, il a, lui, saisi sa seule opportunité du set à 4-3, d'une volée rageuse de coup droit.

D'une certaine manière, Nadal a donné une nouvelle leçon à celui qui semble destiné à lui succéder. Il lui a montré comment aller chercher un match au couteau. A 18 ans, Alcaraz a encore beaucoup de choses à apprendre mais ce genre de match constitue une formation accélérée. Car de l'autre côté, un phénomène de 35 ans, éternellement exemplaire dans l'attitude, refuse encore et toujours la défaite. Touché au mollet à la fin de la première demi-finale, Taylor Fritz sait donc l'immense défi qui l'attend pour sa première finale en Masters 1000. On lui souhaite bien du courage.

