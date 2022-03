Il semblait avoir pourtant pris le contrôle de la partie. Mais Richard Gasquet (81e à l'ATP) a sans doute manqué d'énergie au moment d'enfoncer le clou. Opposé au grand et puissant Oscar Otte (76e mondial), le Biterrois de naissance a baissé pavillon après trois manches (6-2, 1-6, 6-3) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h34 précisément) au 1er tour à Indian Wells. Pour l'Allemand, il s'agit d'une grande première puisqu'il n'avait jamais gagné un match auparavant en Masters 1000.

Le principal tort de Gasquet dans ce match aura été de se mettre en route trop lentement. En à peine plus de dix minutes, il accusait ainsi déjà un double break de retard (4-0), jouant court, à la recherche de sensations. Mais après avoir perdu ce premier set, il a peu à peu trouvé son rythme, s'emparant de la mise en jeu adverse d'entrée de deuxième acte (6-2, 0-3). Dès lors plus alerte, il a su imposer son rythme et ses trajectoires bombées pour remettre les compteurs à zéro et même prendre l'avantage tôt dans la troisième manche (6-2, 1-6, 1-2).

