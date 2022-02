C'est la bonne nouvelle de ce début de semaine dans le clan français. Après plusieurs semaines sans jouer, Gaël Monfils devrait bien pouvoir reprendre la compétition du côté d'Indian Wells (10-20 mars prochains). Dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi, le numéro 1 tricolore a indiqué qu'il s'apprêtait à prendre l'avion direction les Etats-Unis. Il reprendra l'entraînement là-bas dans les jours qui viennent.

Un retour après une pause forcée d'un mois

Depuis son élimination sèche (6-1, 6-2) dès son entrée en lice à Montpellier face au Suédois Mikael Ymer le 3 février dernier, Monfils n'a plus été vu sur les courts, avec des impasses successives sur les tournois de Rotterdam, Doha et Dubaï, avant de déclarer aussi forfait pour le barrage de Coupe Davis face au Pérou à Pau vendredi et samedi prochains. Physiquement, il n'était pas en état de jouer. Des pépins et une méforme potentiellement dus, selon ses médecins, à la dose de rappel vaccinal contre le Covid-19 reçue à son retour d'Australie.

S'il rejoue effectivement dans le désert californien, la question sera alors de savoir à quel point cette coupure de plus d'un mois l'aura affecté. Monfils avait réalisé un début de saison très prometteur en enchaînant un titre à Adélaïde avec un quart de finale à l'Open d'Australie où il s'était incliné en cinq sets contre Matteo Berrettini. Sera-t-il capable de reprendre avec la même confiance ? Réponse dans une dizaine de jours.

