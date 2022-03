Tennistiquement, il y a eu un volcanique Nick Kyrgios jeudi soir à Indian Wells. Malgré sa défaite contre l'ogre Rafael Nadal (7-6, 5-7, 6-4), l'Australien n'aura pas à rougir, tant il a mis en difficulté son adversaire et réussi à le faire déjouer grâce à des coups bien sentis. Et puis, il y a eu tout le reste... Des mots déplacés envers les supporters, même les plus célèbres d'entre eux, une incapacité à garder son calme dans les moments les plus clés de la rencontre, et enfin ce cassage de raquette après la fin du match qui a manqué de peu d'atterrir sur un ramasseur de balle...

En fracassant sa raquette au sol de rage après son élimination, Kyrgios aurait pu créer un grave incident. Sa raquette a pris un rebond étonnant, et s'en est allée une dizaine de mètres plus loin, juste au-dessus de la tête d'un ramasseur de balles inspiré de s'être baissé sur le coup. L'Australien s'en est d'ailleurs immédiatement excusé sur ses réseaux sociaux : "Je veux m'excuser auprès du ramasseur de la fin du match. C'était complètement un accident, j'étais frustré à la fin du match. Ma raquette a fait un rebond fou mais ce n'était pas du tout mon intention. Si quelqu'un sait qui est ce ramasseur de balles, envoyez-moi un message et je lui enverrai une raquette. Je suis content qu'il aille bien!"

Logiquement interrogé à ce sujet en conférence de presse, Kyrgios s'est en revanche montré moins délicat avec les journalistes : "Que veux tu que je dise ? C'était mon intention ? Non. Est-ce que j'ai lancé la raquette près de lui ? Elle a atterri à un mètre de mon pied, elle a rebondi et a failli le toucher. Je suis un être humain. Ces choses arrivent", a répondu l'Australien. "C'était un rebond très malheureux. Je pense que si je le refaisais un million de fois, ça ne se passerait pas comme ça. C'était à trois mètres du gamin. C'est une question que tu vas me poser après une bataille de trois heures contre Nadal ? C'est pour ça que tu viens ici ?", a-t-il pesté à l'endroit du journaliste, qui a insisté en lui rappelant que l'adolescent a dû se baisser pour éviter la raquette.

"Il a plongé, il a esquivé, il s'est baissé, il a esquivé, il a esquivé. Il s'est baissé. Très bien. Si c'est ce que tu viens me poser comme question... Il n'a pas été touché. C'était un accident. Ce n'était définitivement pas comme Zverev. Je ne l'ai pas frappé, heureusement, et ce n'était pas mon intention. Le gamin va bien. Super question, bravo", a répliqué Kyrgios en applaudissant, extrêmement agacé. Pour sa défense, l'Australien faisait référence au coup de sang de l'Allemand Alexander Zverev le mois dernier à Acapulco, où il avait été exclu du tournoi après avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette après un match de double perdu, écopant d'une suspension de huit semaines avec sursis de la part de l'ATP.

Kyrgios avait aussi été sanctionné de la sorte en 2019 par le circuit masculin, qui lui avait infligé 16 semaines de suspension avec sursis pour s'en être pris verbalement à un arbitre et avoir fracassé deux raquettes au Masters de Cincinnati. Au-delà de cet incident, c'est aussi la conduite de Nick Kyrgios qui a fait jaser pendant la rencontre. Durant le match, l'Australien a souvent éructé des noms d'oiseaux, s'en prenant à des spectateurs qui criaient pendant les échanges. "Ferme ta put... de gueule", a-t-il ainsi hurlé dans le tie-break du premier set, l'arbitre lui donnant un point de pénalité qui lui a coûté la première manche.

Nick Kyrgios a "fait du Kyrgios" contre Nadal à indian Wells Crédit: Getty Images

"Je ne m'attends pas à ce que la foule me soutienne. Quand on joue contre Rafa, 99% des gens vont être derrière lui. Je veux juste que ces personnes, qui ont acheté des tickets pour venir nous voir jouer, ne crient pas avant le service. C'est tout", a-t-il expliqué après-coup. "Spectateur, quand tu regardes des pros jouer, tu dois te taire. Or ils pensent qu'ils ont en quelque sorte le droit de crier, comme ils l'ont fait l'autre soir avec Naomi Osaka (insultée et qui a fondu en larmes pendant et après son match, ndlr). Ca nous affecte, nous sommes seulement humains. Alors oui parfois, je lance une raquette et ça peut atterrir près de quelqu'un", a-t-il ajouté. Parmi ces spectateurs, l'Australien s'en est notamment pris à l'acteur Ben Stiller, qu'il a fermement invectivé : "Est-ce que tu joues ? Est-ce que tu es bon au tennis ? Alors pourquoi est-ce que tu parles ? Est-ce que je te dis comment tu dois jouer au cinéma moi ?"

Quand tu autorises les joueurs à faire certaines choses, c'est compliqué car tu ne sais plus où est la ligne…

empire à cause des réseaux sociaux". "Les gens pensent qu'ils sont pertinents, mais non. Ils tapent sur les gens. Beaucoup de choses négatives sont répandues. C'est embarrassant et ça affecte les gens. Ca m'a affecté pendant des années et ce n'est pas bien. Comment peut-on détester quelqu'un qui essaye juste d'être différent? C'est ridicule", a conclu celui qui a récemment Pour Kyrgios, ce genre de comportement "". "", a conclu celui qui a récemment révélé avoir traversé une période très sombre , avec des pensées suicidaires, en 2019.

Rafa Nadal et Nick Kyrgios après leur duel titanesque de jeudi soir Crédit: Getty Images

Pendant la rencontre, le fantasque Australien a aussi donné du spectacle au public présent en Californie, avec des amorties bien senties, des coups droits fulgurants et des volées spectaculaires à défaut d'être académiques. Il a aussi tenté plusieurs services à la cuillère, sans grande réussite face à un Nadal bien préparé, et finalement plus fort sur les 2h45 de combat. "Je l'aime bien en tant que personnage. Mais évidemment, c'est différent à partir du moment où certaines lignes sont franchies, a tempéré l'Espagnol en conférence de presse, appelant à du changement auprès des instances. Quand tu autorises les joueurs à faire certaines choses, c'est compliqué car tu ne sais plus où est la ligne… Comme ces situations arrivent de plus en plus souvent, peut-être que l'ATP devrait prendre des décisions et revoir son règlement…" Malgré certains appels à l'annulation de sa wild-card pour Miami, une chose est sûre : Nick Kyrgios continue de déchaîner les foules partout où il passe. Pour le meilleur, comme pour le pire. (Avec AFP)

