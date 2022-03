Renversant Gaël Monfils ! Le Français a réalisé un match plein pour s’offrir une victoire de prestige contre le numéro un mondial Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-1) en 2h04 au troisième tour d’Indian Wells. Il bat son deuxième numéro un mondial en carrière après son succès contre Rafael Nadal en 2009 à Doha. Conséquence de cette élimination précoce, le Russe ne sera plus numéro un mondial lundi. Pour 55 points, il laisse Novak Djokovic récupérer son trône sans jouer.

Venu en Californie pour retrouver du rythme après cette coupure forcée par une troisième dose de vaccin contre le Covid mal digérée, Gaël Monfils ne s’attendait probablement pas à un tel résultat. "Je vais jouer à fond ma chance sans pression". Voilà comment le 28e joueur mondial abordait son match face au nouveau maître du classement ATP. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a tenu parole.

Bien entré dans son match, il tenait la dragée haute à Medvedev pendant huit jeux. Jusqu’à 4-4 et un jeu de service complètement raté avec notamment deux doubles fautes. Un break offert sur un jeu blanc et le Russe concluait tranquillement dans la foulée pour prendre les devants (6-4). Le retour de l’ancien Monfils ? On aurait pu le croire, notamment quand le vainqueur de l’US Open 2021 se procurait une balle de break d’entrée de deuxième set.

Monfils, parfait tactiquement

Mais, petit à petit, le Français a pris le dessus en fond de court. Là où Medvedev est d’ordinaire si sûr de sa force et indébordable, c’est le Parisien qui a fait la loi. À coup de retours agressifs ou de coups droits puissants. Un changement de physionomie marqué par un break rapide dès le quatrième jeu pour mener 3-1 grâce à un … retour de revers gagnant. Mais Monfils ne serait pas Monfils si le plan se déroulait sans accroc.

Alors le Français est retombé dans ses travers dans le jeu suivant (deux doubles fautes), a sauvé quatre balles de break avant de rendre son service d’avance sur la cinquième. Revenu à 3-3, Medvedev semblait avoir retrouvé la solidité qui était la sienne dans le premier set. Il n’en fut rien. 13 fautes directes dans le deuxième set et 31 au total, c’est un chiffre inhabituel pour le Russe. Et il en a payé les frais.

