Gaël Monfils et Benjamin Bonzi continuent leur route. Et c'est sur un score identique, 6-4, 6-3, témoignant de la même solidité et du même engagement dont ils ont fait preuve sur le court, qu'ils se sont imposés pour accéder au 3e tour. Le prémier, tête de série numéro 28 à Indian Wells, au dépens du Serbe Filip Krajinovic. Le second, 62e mondial, au détriment de l'Italien Lorenzo Sonego (21e).

"Je me suis senti plutôt bien dans mon match, en étant fidèle à ce que j'ai produit en début d'année. J'ai bien servi, fort, j'ai tapé assez fort, j'ai été agressif, pour ne pas le laisser jouer. Ca faisait longtemps que je n'avais pas joué, donc c'était important que ça se passe bien pour mon premier match", a expliqué Monfils après-coup. Plus puissant et agressif, il n'a pas laissé grand chose à son adversaire qu'il avait déjà battu lors de leurs deux premières confrontations, parvenant à le breaker une fois par set.

Gaël Monfils a pourtant été absent des courts tout le mois de février, en raison d'un pépin de santé, possiblement lié à la troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Ce qui l'avait contraint de déclarer forfait pour les tournois de Rotterdam, Doha, Dubaï et pour le match de barrage de Coupe Davis contre l'Equateur. Affichant un bon niveau de compétitivité dès son entrée en lice, dans un tournoi où il a atteint les quarts en 2016 et les huitièmes de finale lors des deux précédentes éditions, Monfils s'estime néanmoins en "phase de reprise".

Place à Medvedev et Sinner

"L'idée c'est de faire au mieux ici, mais surtout être très bien ensuite au Masters 1000 Miami, pour ensuite enchaîner avec fluidité la saison sur terre battue", a-t-il expliqué, s'attendant à raison à un gros défi face au numéro un mondial Daniil Medvedev. "Ce sera un gros match. Est-ce qu'il vient trop tôt pour moi ? Je le saurai lundi. De toute façon, c'est toujours bien de défier les gros joueurs. Je vais jouer à fond ma chance sans pression", a-t-il conclu.

Benjamin Bonzi, qui dispute pour la première fois le tournoi dans le désert californien, aura aussi fort à faire face à l'Italien Jannick Sinner (10e). Mais le Nîmois de 25 ans aura des atouts à faire valoir, s'il les abat comme contre Sonego, dépassé dans l'agressivité. "Je joue bien en ce moment, je me sens bien sur le court, j'ai passé ce petit cap à Marseille, ça m'a fait beaucoup de bien. J'arrive pleinement à jouer mon tennis", s'est-il félicité.

Benjamin Bonzi à Montpellier en 2022 Crédit: Imago

"Sinner, il faudra que je le sorte de sa zone de confort, je vais essayer de trouver des choses pour le gêner. De toute façon, ça sera la même approche qu'aujourd'hui, je devrai me concentrer d'abord sur moi", a ajouté Benjamin Bonzi, absolument pas apeuré.

