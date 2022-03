avez-vous mal quand vous jouez vos matches ?", l'Espagnol, N.4 mondial, a répondu : "Parfois, oui", après Rafael Nadal a laissé planer un doute sur sa condition physique, mercredi après sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells aux dépens de l'Américain Reilly Opelka, avouant lutter contre une douleur un peu plus forte depuis deux jours. A la question "", l'Espagnol, N.4 mondial, a répondu : "", après sa victoire 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

"Aujourd'hui, c'était couci-couça. Cela n'allait pas trop mal, puis au deuxième set, un peu moins bien. Mais j'ai été capable de continuer à courir jusqu'à la fin, non ? C'est toujours la même chose, en fait", a dit Nadal, qui ne cesse de répéter depuis son retour flamboyant en ce début d'année, après plus de quatre mois d'une absence due à une intervention chirurgicale, que son pied gauche "ne sera jamais remis à 100%".

"Ces deux derniers jours, le pied m'a un peu plus gêné"

"Je ne mens pas. C'est vrai que ces deux derniers jours, le pied m'a un peu plus gêné. C'est quelque chose qui peut arriver. Je le sais. J'essaie juste d'être prêt et de rester positif parce que ça va être mon dernier tournoi sur dur. Après je vais retourner sur terre battue", a poursuivi Nadal, qui briguera à Roland-Garros un 14e sacre en juin.

"Je vais devoir faire un dernier effort pour me comporter aussi bien que possible ici. J'espère que mon pied tiendra le coup. Je n'y pense pas trop, je pense juste à mon tennis et à mon prochain adversaire. Si quelque chose arrive, je devrai l'accepter", a-t-il ajouté. Pour poursuivre sa route dans le désert californien, où il compte déjà trois sacres, Nadal devra battre l'Australien Nick Kyrgios (132e, issu des qualifications).

"C'est mon meilleur match du tournoi"

Cela lui permettrait d'engranger une 18e victoire de rang et de rester invaincu en 2022, après avoir décroché trois titres, à l'ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie et au tournoi d'Acapulco. "C'est assez surprenant pour moi, je ne peux pas dire que c'est un rêve qui se concrétise, parce que je ne pouvais même pas rêver de ça il y a deux, trois mois. Mais je savoure chaque moment (...) Là, je suis heureux d'être en quarts. C'est mon meilleur match du tournoi. J'ai fait ce que j'avais à faire contre Opelka, un joueur très difficile à jouer", a-t-il encore dit.

"Il y a eu ce passage à vide, durant lequel j'ai très mal joué. Mais l'important c'est de savoir se connaître, de savoir les choses que vous contrôlez le mieux, et dans les moments de pression, jouer ces coups sur lesquels vous vous sentez plus en confiance", a expliqué Nadal, qui a en effet été breaké dans le second set en commettant deux doubles fautes notamment, avant de vite rectifier le tir.

"Pour maintenir la pression sur l'adversaire, il faut d'abord de la confiance, qui permet de se sentir plus détendu. C'est plus facile de jouer dans ces moments-là. L'autre facteur essentiel est l'entraînement. Toute ma vie, je me suis entraîné avec une très grande intensité, comme si je jouais un match. Cela aide aussi à gérer ce genre de moments", comme les tie-breaks, a-t-il encore expliqué. Va-t-il encore en faire l'illustration en fin de semaine en Californie ?

