Depuis le début de sa carrière, jamais Daniil Medvedev n'aura abordé un tournoi dans un contexte aussi particulier. Pour des raisons sportives, et extra-sportives. Alors que le conflit initié sur le territoire ukrainien par son pays, la Russie, continue de battre son plein, le Moscovite a réitéré en amont du Masters 1000 d'Indian Wells les propos tenus à Acapulco voilà deux semaines, à savoir qu'il ne souhaitait que "la paix".

Medvedev, comme tous les sportifs russes, se retrouve impacté par les sanctions prises par la communauté internationale et notamment par les différentes instances sportives. A Indian Wells, le drapeau russe ne figure pas à côté de son nom dans le tableau. Joueurs et joueuses issus et la Fédération de Russie s'alignent sous bannière neutre. La Russie pourrait même être exclue des prochaines échéances de la Coupe Davis, et tout cela chagrine Medvedev, victime collatérale, comme d'autres, de la guerre menée par Vladimir Poutine.

Ad

Cervara sur la crainte de voir Medvedev privé de jouer à cause de la guerre: "C'est l'inconnu total"

ATP Indian Wells A la hargne, Murray intègre le club fermé des 700 IL Y A 2 HEURES

"C'est difficile pour moi de parler de tout ça, parce que je veux jouer au tennis, jouer dans différents pays, a-t-il expliqué mercredi en conférence de presse. Je veux faire la promotion de mon sport. Pour l'instant, la situation est telle que c'est la seule façon pour moi de jouer, alors c'est ce que je vais faire. Mon message est toujours le même, je veux la paix dans le monde entier."

Concernant la Coupe Davis, qu'il a remportée l'an dernier avec ses coéquipiers, il espère pouvoir continuer à la jouer dans un futur proche. "J'espère que ça n'ira pas jusque-là, dit-il. Certains sports ont déjà pris ces décisions. Des sports collectifs, surtout. Mais le tennis est peut-être le sport le plus individuel qui soit." En Californie, Daniil Medvedev tentera de laisser ce contexte pesant pour ne se concentrer que sur le jeu. Mais même dans ce domaine, ce premier Masters 1000 ne sera pas tout à fait un tournoi comme les autres pour lui.

Daniil Medvedev en conférence de presse à Indian Wells. Crédit: Getty Images

Beaucoup de pression, mais en même temps beaucoup de motivation

Pour la première fois, le protégé de Gilles Cervara va en effet rentrer sur un court avec le statut de numéro un mondial. Un rang d'ores et déjà menacé. Le 21 mars, soit au lendemain de la finale d'Indian Wells, Medvedev perdra en effet les 250 points de son titre à Marseille la saison dernière. Or il ne compte que 150 unités de marge sur Novak Djokovic qui, lui, ne remet pas le moindre point en jeu. Pour ne pas redescendre du trône après seulement trois semaines de règle, il lui faut donc atteindre au moins les quarts de finale dans le désert californien. Loin d'être injouable, bien sûr, mais voilà un surcroît de pression alors que la place de numéro un mondial, à elle seule, pourrait déjà peser sur ses épaules.

"Je pense que ça met beaucoup de pression, mais en même temps beaucoup de motivation, juge le vainqueur de l'US Open. Je vais essayer de faire de mon mieux, comme dans chaque tournoi : prendre le plus de points possibles. Voilà 1000 points à prendre. Mais bien sûr, le tableau est difficile, il y a beaucoup de joueurs très forts, donc ce n'est pas simple à faire." Il a trois matches à gagner pour préserver sa position au sommet du classement : face au qualifié tchèque Tomas Machac, puis contre Gaël Monfils ou Filip Krajinovic en 16es de finale avant un possible 8e face à Roberto Bautista Agut ou, pourquoi pas, Carlos Alcaraz.

S'il avance sans encombre jusque-là, Daniil Medvedev sera donc assuré de rester numéro un au moins deux semaines de plus. Il pourrait alors sans doute jouer l'esprit un peu plus libéré, mais la suite ne sera pas forcément plus simple. En théorie, Stefanos Tsitsipas l'attend en quarts de finale, avant de possibles retrouvailles en demie avec Rafael Nadal. Comme à Acapulco. Au Mexique, le Russe s'était incliné en deux sets (6-4, 6-4), subissant son deuxième échec consécutif sur dur face au champion espagnol, après la douloureuse finale de l'Open d'Australie. A Melbourne, Medvedev avait mené deux sets à rien avant de s'incliner 7-5 dans la 5e manche.

Le moment où la finale a basculé : comment le 5e jeu du 3e set a relancé Nadal face à Medvedev

A Acapulco, il pensait encore à Melbourne

Il l'admet lui-même, peut-être que les souvenirs australiens l'accompagnaient encore à Acapulco. "Consciemment, l'Open d'Australie était très loin, mais je pense qu'inconsciemment, c'était encore là, quelque part, surtout en retrouvant Rafa, a-t-il reconnu. Quelque chose ne fonctionnait pas dans ce match, je n'avais pas d'énergie. Peut-être que c'est à cause de ça (la finale de l'Open d'Australie, NDLR), peut-être pas."

S'il devait à nouveau croiser le fer avec Nadal, qui traverse une période incroyablement faste, comment réagira-t-il cette fois, avec en prime ce statut de numéro un mondial ? Nous n'en sommes pas là, mais ce troisième acte russo-espagnol ne manquerait pas d'intérêt.

Malgré tout, Daniil Medvedev veut croire que l'expérience, même pénible, de cette finale australienne, lui sera profitable sur la durée. "Je pense qu'elle m'a rendu plus mature, estime le nouveau patron (comptable) du circuit. Je l'espère en tout cas. J'ai compris que j'avais encore beaucoup de travail à faire sur moi-même." En tapant du poing sur la table à Indian Wells, en allant chercher ce titre, il pourrait asseoir sa place de numéro un. Pour cette raison, et pour tout le reste, un titre en Californie constituerait à coup sûr un moment fort dans sa carrière.

Départ canon, fulgurances et volonté de fer : comment Nadal a éteint Medvedev

ATP Indian Wells Malgré une belle réaction, Gasquet tombe d'entrée IL Y A 2 HEURES