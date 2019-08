C’était un duel d’hommes en forme, mais il a tourné court. Tombeur des terriens Marco Cecchinato et Dusan Lajovic, tête de série numéro 2 du tournoi qui plus est, lors des deux premiers tours, Jérémy Chardy n’a pas pu prolonger son aventure à Kitzbuhel. Jeudi, il a vite cédé en deux sets (6-3, 6-4) et 1h14 de jeu face à un Albert Ramos Vinolas plus fort que lui. Titré à Gstaad la semaine dernière, l’Espagnol poursuit sa belle série, enchaînant une 8e victoire, et affrontera soit Casper Ruud, soit Pablo Cuevas dans le dernier carré.

Jamais deux sans trois, c’est ce que doit se dire Jérémy Chardy. Pour la troisième fois en trois semaines, le Palois s’est arrêté aux portes du dernier carré. Après Nicolas Jarry à Bastad et Nikoloz Basilashvili à Hambourg, c’est Albert Ramos Vinolas qui s’est mis en travers de sa route au cours d’un match globalement à sens unique. Constamment sous pression sur son engagement, le Tricolore a semblé sans solution à l’échange.

Beaucoup moins mobile que la veille contre Lajovic, Chardy a multiplié les erreurs, notamment côté coup droit, son arme principale avec son service. Si son pourcentage de premières balles a été à la hauteur (63 %), il a commis 5 doubles fautes dont une pour offrir un break blanc en milieu de deuxième set à un adversaire qui n’en demandait pas. Malgré la défaite, le Palois pourra tirer un bilan plutôt positif de ces dernières semaines de compétition, de quoi aborder le dur américain dans d’assez bonnes conditions si le physique tient.