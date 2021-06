S'il voulait savoir où il en était, Andy Murray a eu une réponse intéressante jeudi. Après sa victoire sur Benoît Paire, la seconde de sa saison, pour son entrée en lice, l'ancien numéro 1 mondial n'a pu gravir la montagne Matteo Berrettini jeudi en huitième de finale au Queen's. L'Italien, numéro 9 mondial, s'est montré intraitable pour l'emporter en deux manches (6-3, 6-3) et 1h25 de jeu. Il défiera Daniel Evans, un autre Britannique pour rallier les demi-finales.

Sur la conduite générale de son match, Murray a de quoi être satisfait. L'Ecossais, qui a reçu une invitation pour disputer Wimbledon dans une dizaine de jours, a frappé proprement la balle et n'a pas eu de difficulté majeure pour se déplacer. Il n'a d'ailleurs fait que 14 fautes directes dans cette partie, soit le même total que son adversaire. Mais en manque de rythme, il a connu quelques sautes de concentration qui lui ont coûté trois breaks, alors que Berrettini, lui, a su protéger son engagement. L'Italien a d'ailleurs fait une démonstration de puissance (28 coups gagnants dont 14 aces) pour sceller le sort de la partie.

Mannarino n'a pas démérité

Plus tôt dans la journée, Daniel Evans s'était donc lui aussi qualifié pour les quarts de finale, aux dépens du dernier Français en lice sur le gazon londonien, Adrian Mannarino. Le Britannique, 25e mondial, n'a pas eu la tâche facile malgré une victoire en deux sets contre le gaucher tricolore (6-4, 7-6) et 1h43 de jeu. Il a ainsi dû écarter trois balles d'égalisation à une manche partout : les deux premières à 5-4 contre lui sur son service et la troisième dans le tie-break finalement gagné sur le fil 9 points à 7.

