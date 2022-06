Sera-t-il aussi impressionnant que sur dur ou terre battue ? Pour le savoir, il faudra sans doute patienter jusqu'à Wimbledon (27 juin-10 juillet). Carlos Alcaraz a ainsi annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas au tournoi ATP 500 du Queen's la semaine prochaine, comme c'était prévu. L'Espagnol de 19 ans, numéro 7 mondial, a évoqué un petit pépin physique pour justifier ce retrait. Rien de préoccupant a priori, mais un repos nécessaire par précaution.

Ad

ATP Stuttgart Et si Murray reverdissait ? "Je me sens complètement différent" IL Y A 12 HEURES

"Comme vous le savez tous, j'étais super enthousiaste à l'idée de jouer au Queen's, mais un léger problème d'épaule m'en empêche ! J'espère être là en 2023... Je vous donne à tous rendez-vous au Royaume-Uni dans quelques jours !", a tweeté Alcaraz. L'an passé, le Murcien n'avait déjà joué aucun tournoi de préparation avant de participer au tournoi du Grand Chelem britannique. Il y avait passé un tour, avant de se heurter à Daniil Medvedev qui l'avait sèchement sorti en trois sets (6-4, 6-1, 6-2).

Cette année, le Russe, interdit de s'aligner, ne sera pas à Wimbledon pour lui faire face et Alcaraz disposera du précieux statut de tête de série qui pourrait lui permettre de monter en puissance. A condition que ce problème d'épaule ne le gêne plus : on sait à quel point la qualité de service est importante sur gazon.

Le plus dur de Nadal, le plus spectaculaire de Swiatek : les 10 stats qui ont fait Roland 2022

WTA Birmingham Forfait à Birmingham, Raducanu met le cap sur Wimbledon IL Y A 12 HEURES