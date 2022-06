Matteo Berrettini enchaîne les victoires comme on enfile des perles. Depuis son retour à la compétition sur son gazon chéri à Stuttgart la semaine dernière, le numéro 10 n'a toujours pas connu la défaite. Et après un 2e tour difficile , il a même haussé le ton vendredi en quart de finale contre l'Américain Tommy Paul, 35e à l'ATP. L'Italien n'a pas dépensé beaucoup d'énergie pour s'imposer en deux manches (6-4, 6-2) et 1h13 de jeu. En demie, il affrontera le Néerlandais Botic van de Zanschulp, vainqueur d'Alejandro Davidovich Fokina (6-2, 6-4).

Comme la veille face à Denis Kudla, Berrettini a pourtant mis du temps avant de chauffer le moteur et a été breaké d'entrée puis mené 4-1. Mais il a brutalement accéléré, remportant les cinq jeux suivants pour virer en tête. Beaucoup plus mobile et percutant, il a fait un break rapide dans le deuxième set pour asseoir sa domination (6-4, 3-1). Auteur de 17 coups gagnants (pour 13 fautes directes), il a largement dominé les débats en fond de court.

Sa puissance en coup droit dans la diagonale a ainsi fréquemment fait céder Tommy Paul. Un break supplémentaire et l'affaire était pliée, d'autant que l'Italien s'est montré impérial derrière sa première balle (82 % de réussite). Son opération sauvetage de sa place dans le Top 10 se poursuit donc avec succès.

