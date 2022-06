Il a encore du pain sur la planche. Depuis son retour sur le circuit en avril, Stan Wawrinka a ponctuellement déjà retrouvé un niveau intéressant. Mais quand il n'arrive pas, pour le moment, à aligner les performances. Jeudi au Queen's, le Vaudois de 37 ans a sans doute payé les efforts de son match précédent, un superbe combat de 2h47 remporté face à Frances Tiafoe (7-6, 6-7, 7-6). Au 2e tour, il s'est ainsi heurté à un autre Américain, Tommy Paul, 35e à l'ATP, qui ne lui a laissé que cinq petits jeux (6-1, 6-4) en à peine plus d'une heure (1h05 exactement). En quart de finale, ce dernier pourrait défier le tenant du titre Matteo Berrettini.

Wawrinka est apparu trop lent et empruntant dans ses déplacements, notamment quand il a été contraint à défendre. Surpris d'entrée sur son service, il a aussi payé son incapacité à saisir ses occasions de break (0/4 dans le premier set et 0/5 en tout). Son tennis a manqué de fil conducteur, donnant davantage le sentiment de jouer des coups isolés que de construire véritablement ses points. En face, Tommy Paul s'est montré solide. Après avoir mené 5-0 en 19 minutes, il s'est adjugé la première manche et a vite fait le break décisif dans la seconde (6-1, 3-1). Son service a fait le reste.

