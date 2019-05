Corentin Moutet n’a rien lâché, mais cela n’a pas suffi. Sur la lancée de sa victoire à l’arraché contre Reilly Opelka, le Français a causé bien du souci à Roberto Bautista Agut, 21e joueur mondial, mercredi au 2e tour. Mais l’expérience de l’Espagnol a fait la différence dans les fins de deuxième et troisième sets et il l’a emporté après plus de deux heures d’échanges acharnés (4-6, 6-4, 6-3). Taylor Fritz, bénéficiaire du forfait de Richard Gasquet, l’attend en quart de finale.

Wild-card pour le grand tableau de Roland-Garros dans quelques jours, Corentin Moutet a montré sur les courts de l’Open Parc qu’il avait le niveau pour faire honneur à cette invitation. Son coup droit de gaucher croisé a fait bien des dégâts sur la terre battue lyonnaise et Roberto Bautista Agut ne s’est pas amusé. L’Espagnol a néanmoins profité de la faiblesse de la seconde balle du Tricolore (32 % de points gagnés derrière seulement) pour faire un break de plus que son adversaire (6 contre 5) et sortir vainqueur de ce beau duel.