Cette fois, les spectateurs de Lyon ont pu profiter du phénomène. Alors que le déconfinement est entré dans une nouvelle phase en France ce mercredi, Lorenzo Musetti est resté sur la lancée de sa belle victoire contre Félix Auger-Aliassime au 1er tour. L'Italien, 19 ans et 88e mondial, a coiffé au poteau l'Américain Sebastian Korda, 20 ans et 65e à l'ATP, sur le score de 6-3, 1-6, 6-4 en tout juste deux heures de jeu. Pour rallier le dernier carré sur la terre battue rhodanienne, il défiera soit David Goffin, soit Aljaz Bedene.

Musetti a encore ravi par sa capacité à jouer son meilleur tennis quand les points comptaient double. C'est notamment ce qui lui a permis de faire le break en début de troisième set, ramenant un smash d'un passing de revers plongeant, avant de se précipiter vers l'avant pour intercepter la balle de volée et gagner le duel au filet. L'Italien était pourtant sorti de son match dans le deuxième set à la suite d'une décision arbitrale erronée (au lieu de lui accorder le point à 1-1, l'arbitre de chaise l'avait fait rejouer). Agacé, il avait perdu les cinq jeux suivants, laissant Korda remettre les compteurs à zéro (6-3, 1-6).

Le match a d'ailleurs été de qualité aussi parce que l'Américain a haussé son niveau. Ses frappes sèches et à plat, ses prises de balle précoces à la relance lui ont ainsi permis de revenir à 4-4 dans la manche décisive. Mais mentalement, Musetti a décidément de la ressource : ses variations en revers entre slice, accélérations le long de la ligne, trajectoires bombées et amorties, ont fini par faire céder Korda. Aussi capable de se décaler côté coup droit quand les circonstances l'exigent, Musetti a décidément de multiples cordes à son arc. Et ce ne sont pas les 300 spectateurs désormais autorisés à l'Open Parc ARA qui s'en plaindront.

