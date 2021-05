Il a encore quelques tours de magie dans son sac. A bientôt 35 ans et malgré un corps qui le trahit régulièrement, Richard Gasquet a toujours la passion du tennis chevillée au corps et son talent pour la sublimer. Jeudi, il l'a montré avec brio en prenant le meilleur sur Diego Schwartzman, 10e joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-5) et 1h36, au 2e tour de l'ATP 250 de Lyon. Par la même occasion, il a validé sa première victoire sur un membre du Top 10 depuis le 2e tour du Masters 1000 de Montréal en août... 2019. Pour rallier les demi-finales, il défiera Karen Khachanov.

