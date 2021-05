On l'avait un peu senti venir. Après son élimination en huitièmes de finale à Rome jeudi face à Lorenzo Sonego , Dominic Thiem ne pouvait pas ne pas jouer un tournoi supplémentaire avant de s'aligner à Roland-Garros. Vendredi matin, on apprenait que l'Autrichien se voyait accorder une invitation pour s'aligner à Lyon la semaine prochaine. Si Genève bénéficiera du grand retour sur terre battue de Roger Federer, l'Open Parc ARA peut donc lui aussi afficher un grand sourire.

Ce ne sera pas une première pour Dominic Thiem, qui avait remporté le tournoi rhodanien en 2018 en battant Gilles Simon en finale, juste avant d'atteindre la première de ses deux finales à Roland-Garros. Jouer en France avant Roland a souvent réussi à l'Autrichien, qui avait décroché le tout premier titre de sa carrière à Nice, en 2015, avant de récidiver sur la Côte d'Azur l'année suivante.

Gros plateau

Clairement, Thiem a besoin d'engranger des matches. Absent pendant plusieurs semaines, il a repris la compétition à Madrid la semaine dernière, où il a atteint les demi-finales, mais sans signer de victoire réellement significative (il avait battu Giron, De Minaur et Isner) avant donc de disparaitre de façon précoce à Rome. Tant mieux pour les organisateurs lyonnais, qui ont par ailleurs annoncé que Corentin Moutet bénéficiait lui aussi d'une wild-card.

Outre le vainqueur du dernier US Open, l'Open Parc peut compter sur la présence de deux autres joueurs du Top 10, l'Italien Matteo Berrettini (8e) et l'Argentin Diego Schwartzman (10e). Gaël Monfils, David Goffin et le jeune Jannik Sinner complètement un plateau de très grande qualité pour le 250 français. Dominic Thiem en sera la cerise sur le gâteau.

