C'est donc un plateau de tout premier plan dont va bénéficier le tournoi lyonnais. Deux membres du Top 5 (Thiem et Tsitsipas, donc), et quatre du Top 10 au total en ajoutant l'Italien Matteo Berrettini (8e) et l'Argentin Diego Schwartzman (10e). Et ce n'est pas tout.

Le Belge David Goffin (13e), l'Italien Jannik Sinner (18e) ou encore le Canadien Félix Augier-Alliassime (21e) seront également de la fête. Sans oublier Lorenzo Sonego, qui fait sensation à Rome cette semaine, où il a atteint les demi-finales, ou encore les Russes Aslan Karatsev et Karen Khachanov.

Si l'on ajoute Gaël Monfils (15e), ce sont donc huit des 21 premiers joueurs au classement ATP qui honoreront l'Open Parc ARA de leur présence. Si Genève va créer l'évènement en étant le théâtre du (nouveau) grand retour à la compétition de Roger Federer, Lyon ne manquera pas d'allure.

Outre Monfils, les Français seront en force avec Ugo Humbert, Richard Gasquet, Corentin Moutet, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi figurent aussi dans le tableau final. Seul Benoît Paire a préféré opter pour Genève.

