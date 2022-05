Première pour Cameron Norrie qui engrange sur terre la veille de Roland-Garros. Le Britannique a remporté samedi le tournoi de tennis ATP de Lyon dont il était tête de série N.1, en s'imposant en finale aux dépens du Slovaque Alex Molcan 6-3, 6-7 (3), 6-1 au terme d'un match disputé entre deux gauchers en 2 heures 30 minutes.

Norrie, qui a battu auparavant, les Argentins, Francisco Cerundolo et Sebastian Baez puis le Danois Holger Rune en demi-finale, était déjà finaliste il y a un an, battu par le Grec Stefanos Tsitsipas. C'est le quatrième titre du N.11 mondial, le premier sur terre battue de la carrière de l'Anglais, né en Afrique du Sud, avant de grandir en Nouvelle-Zélande, puis de suivre des études aux États-Unis et qui joue pour l'Angleterre depuis 2013.

Tête de série n°10 à Roland-Garros

Agé de 26 ans et professionnel depuis 2017, il s'est imposé en février dernier à Delray Beach (Etats-Unis) après avoir gagné, en 2021, le Masters 1000 d'Indian Wells et à Los Cabos (Mexique), un ATP 250. Tête de série N.10 aux Internationaux de France, il doit affronter au premier tour le Français Manuel Guinard, qui s'est illustré à Lyon en sortant des qualifications avant de perdre en quarts de finale face à Rune.

Dans le deuxième set, Molcan, qui a éliminé successivement sur les tours précédents, Jo-Wilfried Tsonga, le Russe Karen Khachanov et l'Argentin Federico Coria qu'il retrouvera au premier tour à Roland-Garros, a notamment écarté deux balles de match à 5-4 sur sa mise en jeu pour revenir à 5-5 et arracher la deuxième manche au jeu décisif 7-6 (3).

Mais le Slovaque, qui perd pour la troisième fois en finale sur le circuit, a totalement manqué le début du 3e set au cours duquel Norrie, finalement plus constant, a fait deux fois le break pour s'imposer 6-1. "J'aurais pu gagner en deux manches mais je n'ai pas pu. J'ai manqué deux balles de match mais Alex a joué de bons points sur celles-ci. J'ai pu évacuer cela pour me relancer dans la troisième", a commenté Cameron Norrie.

