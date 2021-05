ATP Madrid

Quand il joue comme ça, il fait peur. En seulement 1h14 de jeu, Alexander Zverev a écarté très facilement Kei Nishikori (6-3, 6-2) pour filer en huitième de finale du Masters 1000 de Madrid. Pas à l'aise sur terre battue depuis le début de saison avec 50% de victoires seulement, l'Allemand s'est bien rassuré, et a récité son tennis.

Très solide au service, la tête de série numéro 5 n'avait pourtant pas un novice en face de lui en la personne du Japonais, certes 43e mondial mais bien expérimenté, et avec des références sur cette surface. Zverev ne l'a pas laissé respirer, intraitable en revers, et clinique en coup droit. Seulement cinq petits jeux abandonnés, et des motifs d'espoir pour la suite.

Avec ce succès, le vainqueur de l'édition 2018 à Madrid rejoint le troisième tour, où il affrontera le vainqueur du duel Millman-Evans. Le numéro 6 mondial sera à nouveau favori, dans une opposition qui sur le papier sera parfaite pour le faire encore un peu plus monter en puissance. S'il maintient ce niveau de jeu pendant la semaine espagnole, Zverev peut croire à mieux qu'un dernier carré.

