ATP Madrid

Il en avait rêvé, et elle est désormais là. Benoît Paire a acquis sa deuxième victoire de la saison ce mardi , après son succès sur Nikoloz Basilashvili (6-4, 7-5). Alors forcément, après la rencontre, l'Avignonnais avait un très grand sourire. Un sourire qui avait disparu ces derniers mois.

"Ma saison commence maintenant. Ca repart à zéro, et je suis très content du public. C'est ce que je vais retenir aujourd'hui, je ne vais pas parler du tennis, pas de mes vacances, mais des émotions", a réagi le Français en conférence de presse après cette victoire qui a surtout sonné comme une libération psychologique. Celle-là, il en avait besoin pour l'esprit.

Paire et l'ambiance qui lui fait "ré-aimer" le tennis

Décrié pour ses récentes sorties où il avait ouvertement exprimé son spleen, le Français a répondu sur le court. Soutenu toute la partie par le public madrilène, mais aussi par les bruyants fans français qui avaient un maillot de l'équipe de France de football floqué à son nom, le joueur tricolore a reçu un coup de boost absolument immense. Il n'a pas manqué de rendre hommage à son petit groupe d'ultras.

"Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été sur un court avec des personnes autour de moi, aujourd'hui se retrouver dans une ambiance de Coupe Davis comme ça, avec tous les Français qui me soutiennent du début à la fin dans une ambiance incroyable, ça me fait du bien et ça me fait ré-aimer ce sport", a déclaré le Français.

C'est pour ça que je joue, pour avoir des ambiances comme ça, ça me fait chaud au coeur. C'est une période difficile pour moi en ce moment, et là me retrouver sur le court et me dire 'je ne joue pas que pour moi, je joue aussi pour les gens et pour leur reconnaissance', et je devais me donner à fond pour exprimer ma reconnaissance de ce soutien". Prochaine étape, un deuxième tour contre Stefanos Tsitsipas. Ce sera sur le central du tournoi madrilène. Paire voulait des fans et de l'ambiance, il sera servi. Pour celui qui s'est vu dernièrement privé des Jeux Olympiques de Tokyo par la Fédération française de tennis, c'est donc un nouveau départ. Tant que les fans seront là, il répondra présent. "". Prochaine étape, un deuxième tour contre Stefanos Tsitsipas. Ce sera sur le central du tournoi madrilène. Paire voulait des fans et de l'ambiance, il sera servi.

