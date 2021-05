ATP Madrid

Il ne fait pas de bruit, et pourtant il sera à surveiller à Roland-Garros. Pour la troisième fois consécutive dans un Masters 1000 sur terre battue après Rome l’automne dernier et Monte-Carlo en avril, Casper Ruud sera au rendez-vous du dernier carré. Le Norvégien, 22e joueur mondial, a pris le meilleur en deux sets (7-5, 6-1) et 1h08 de jeu sur Alexander Bublik, 44e à l’ATP, vendredi sur le court Manolo Santana de Madrid. Impressionnant de solidité et de rigueur, il tentera de se qualifier pour sa première finale à ce niveau samedi soit face à Matteo Berrettini, soit contre Cristian Garin.

Il s'était ouvert le tableau en sortant au tour précédent l'homme en forme de ce printemps sur terre battue, Stefanos Tsitsipas. Casper Ruud en a récolté les fruits vendredi en imposant sa loi à Alexander Bublik. Pourtant, ce dernier a réussi à imposer sa filière courte et explosive au Norvégien puisque les deux joueurs n'ont pas joué le moindre échange de plus de 9 frappes au cours de cette partie. Mais il n'a pas su encaisser la perte du premier set.

C'est au cours du 12e jeu que Ruud a fait la différence décisive en s'emparant pour la première fois du service adverse, en convertissant sa 4e balle de set. La suite a été une promenade de santé pour le Norvégien qui n'a commis que 4 petites fautes directes. Félicité pour la qualité de son lift par son adversaire au filet, il abordera frais sa demi-finale, prêt à passer un nouveau cap, lui qui est d'ores et déjà assuré de faire son entrée dans le Top 20 la semaine prochaine.

