Trois ans après son titre sur la terre battue madrilène, Alexander Zverev s’est donné l’occasion de remporter dimanche le 4e Masters 1000 de sa carrière. Auteur d’un match très solide en demi-finale, porté par son service, l’Allemand a dominé avec sérieux un Dominic Thiem encore trop juste, au terme d’un combat d’1h37 (6-3, 6-4). Il affrontera en finale soit Casper Ruud, soit Matteo Berrettini. Les deux hommes joueront la seconde demi-finale à partir de 21h00.

Presque un copié-collé, au tableau d’affichage, de leur finale à Madrid en 2018. Thiem et Zverev ont encore livré un beau combat, et comme il y a trois ans, c’est l’Allemand qui s’est imposé, laissant un jeu de moins à son adversaire (6-4, 6-4 en 2018), qui n’a pas pu faire de miracle pour son premier tournoi de la saison sur terre battue et son retour à la compétition, près de deux mois plus tard. Après son beau coup de force face à Rafael Nadal en quart, Zverev ne s’est pas fait surprendre et a poursuivi sur sa belle lancée de la semaine.

Seulement 2 balles de break concédées par Zverev

On le sait, avec le numéro 6 mondial, il faut s’attendre à tout, mais dans la capitale espagnole, le finaliste malheureux du dernier US Open face à Thiem régale. Son service, qu’il a souvent traîné comme un boulet ces derniers mois, s’est mué à nouveau en arme fatale. Auteur de 6 aces, pour seulement 2 double-fautes, très régulier (66% de premières balles), et difficilement débordable (78% de points remportés derrière sa première balle), il n’a quasiment jamais laissé Thiem le surprendre, même si c’est l’Autrichien qui, le premier dans ce match, a obtenu une balle de break.

Une occasion loupée par le 4e joueur au classement ATP, qui n’en a ensuite obtenu qu’une de plus, dans le second set. Auparavant, l’Autrichien a été le premier à céder, son service, lui qui a commis deux double-fautes dans le même jeu pour laisser Zverev se détacher dans le premier acte. Une faillite symptomatique des manques de Thiem pour son tournoi de reprise. Pas assez mordant dans les échanges, auteur de fautes qu’on le voit normalement ne pas réaliser, il a logiquement cédé la première manche, avant un réveil tardif.

Breaké à deux reprises dans le dernier set, Thiem, filait vers une rouste mais il a su réagir en profitant de sa deuxième balle de break de la partie pour revenir à 4-2 puis, au terme d’un jeu long de 12 minutes où son niveau de jeu s’est élevé, à 4-3. Mais Zverev n’a pas flanché et conservé, avec beaucoup de sang-froid, son break d’avance pour l’emporter pour la 8e fois en 10 demie finale de Masters 1000. Il s’avance en grand favori de la finale, sa 8e en Masters 1000, dimanche, face à Ruud ou Berrettini.

