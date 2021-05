Le ciel reste sans nuage pour Rafael Nadal à Madrid. Au lendemain de la leçon administrée à son jeune compatriote Carlos Alcaraz, la tête de série numéro 1 du Masters 1000 espagnol n’a eu aucun mal à tenir son rang jeudi. En huitième de finale, il a écarté sans forcer l’Australien Alexei Popyrin, 76e à l’ATP, en deux sets (6-3, 6-3) bien maîtrisés et 1h19 de jeu sur le court Manolo Santana. Le Majorquin a ainsi confirmé son invincibilité contre des joueurs issus des qualifications (40 victoires désormais) sur terre battue, et affrontera soit Alexander Zverev, soit Daniel Evans pour une place dans le dernier carré du tournoi.

Alexei Popyrin y aura peut-être cru trois minutes. Le temps pour lui de rafler les 7 premiers points de ce match de gala qui l'opposait à l'ogre de l'ocre, et d'obtenir trois balles de break d'entrée. Malheureusement pour lui, en ne saisissant pas ces opportunités, il a permis bien involontairement au Taureau de Manacor de se lancer dans l'arène, et l'animal ne lui a presque plus rien laissé. Que de progrès ainsi réalisés par Rafael Nadal depuis ses premiers tours à Barcelone voici deux semaines ! On a beau connaître le schéma par coeur, le reproduire à l'infini de cette manière ne peut laisser indifférent.

