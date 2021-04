Les cadors du tennis mondial se sentiront moins seuls à Madrid. Contrairement aux deux premiers Masters 1000 de l'année à Miami et Monte-Carlo qui ont eu lieu à huis clos, celui de la capitale espagnole, qui aura lieu du 2 au 9 mai prochains, sera en partie ouvert au public. C'est le patron de l'épreuve Gerard Tsobanian qui l'a annoncé lui-même dans un entretien publié mercredi par le quotidien ABC. Si la jauge a été réduite, il y aura bien des milliers de spectateurs pour chaque session (de jour comme de nuit) dans la Caja Magica.

"Nous travaillons en contact permanent avec la santé publique qui nous l'a confirmé. Le tournoi se jouera devant une jauge de 40 % par rapport à l'affluence habituelle, ce veut dire pour nous 4800 personnes par session dans la Caja Magica. C'est une réduction nécessaire pour garantir l'organisation d'un événement sûr", a dévoilé notamment Tsobanian. Cette proportion est assez comparable avec celle tolérée lors de l'Open d'Australie en février dernier et bien supérieure à celle de l'édition 2020 de Roland-Garros (1000 spectateurs autorisés) l'automne dernier.

Pour parvenir à organiser le Masters 1000 madrilène dans le contexte de pandémie actuelle, le patron du tournoi a détaillé certaines mesures de sécurité sanitaire. "Tous les sièges seront attribués nominativement. La température de chaque spectateur sera prise à l'entrée du site et un système sera mis en place pour éviter les files d'attente. Tous les sièges du stade seront désinfectés tous les jours. Et les gens auront évidemment l'obligation de respecter la distanciation sociale et de porter un masque."

