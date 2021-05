C'est bien connu, Rafael Nadal a un grand coeur. Et l'Espagnol l'a une nouvelle fois prouvé ce vendredi. Battu et éliminé par Alexander Zverev (6-4, 6-4) en quart de finale devant son public, le "Taureau de Manacor" a toutefois pris de son temps pour l'une de ses fans. Et plus particulièrement une femme de 95 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer.

ATP Madrid Ruud s'affirme et retrouve le dernier carré IL Y A 2 HEURES

"Avant que j'oublie ce qu'est le tennis et ce que Rafa représente pour moi, j'aimerais le rencontrer", avait-elle déclaré, dans l'espoir de rencontrer un jour son idole. C'est chose faite depuis ce vendredi.

ATP Madrid Saoulé de coups et trop passif, Nadal n'a rien pu faire face à Zverev : le résumé de sa sortie IL Y A 2 HEURES