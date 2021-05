Le N.6 mondial Alexander Zverev a rejoint Rafael Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid grâce à sa victoire face au Britannique Daniel Evans (26e) en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) jeudi.

Même pas irréprochable au service, comme souvent, avec sept aces frappées mais six double fautes, l'Allemand s'est défait en un peu plus d'une heure et demie du tombeur du N.1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale à Monte-Carlo, dès sa première occasion.

Zverev a été titré à Madrid en 2018. Nadal s'y est lui imposé à cinq reprises, la plus récente en 2017. Les deux hommes croiseront le fer une 8e fois sur le circuit professionnel. Nadal mène 5 succès à 2. Mais Zverev a remporté les deux dernières rencontres, à Londres, lors du Masters 2019, puis à Bercy la saison dernière. Sur ocre, Nadal mène 3-0.

