ATP Madrid

Il se sent décidément comme chez lui à Madrid. Alors qu'il traversait une période difficile ces dernières semaines, Alexander Zverev défendra bien son titre dimanche sur le court Manolo Santana. Le numéro 3 mondial a pris sa revanche de Monte-Carlo samedi soir en demi-finale du Masters 1000 espagnol contre Stefanos Tsitsipas (5e à l'ATP) en trois sets (6-4, 3-6, 6-2) et un peu moins de deux heures de jeu (1h53 exactement). Pour triompher une troisième fois après 2018 et 2021 dans la Caja Magica, il défiera le prodige Carlos Alcaraz, brillant vainqueur du numéro 1 mondial Novak Djokovic plus tôt dans la journée.

Alexander Zverev reste une énigme, capable du meilleur comme du pire. Un peu plus d'une semaine après son élimination d'entrée à Munich devant le public allemand, le champion olympique s'est montré sous un jour bien plus favorable dans la capitale espagnole. Et ce fut particulièrement le cas dans cette demi-finale qu'il aurait d'ailleurs pu boucler en deux manches sans une légère déconcentration en fin de deuxième acte.

92 % de premières balles dans le premier set

Il confirme ainsi que son tennis s'exprime particulièrement bien dans les conditions d'altitude madrilène. Et ce pour une raison simple : son immense première balle de service. Frappé en moyenne à 211 km/h tout au long de cette demi-finale, ce coup a fait des ravages tout au long du match. D'ailleurs, quand Zverev a baissé de régime dans ce secteur (45 % dans le deuxième set), les débats se sont équilibrés et Tsitsipas a même chapardé une manche (6-4, 3-6).

Alexander Zverev beim ATP-Masters in Madrid Crédit: Getty Images

Dans le premier set, le numéro 3 mondial a même poussé la caricature jusqu'à servir 92 % de premières et perdre ses deux seuls points sur seconde sur... double faute. Grâce à cette rampe de lancement fantastique, il s'est montré offensif et entreprenant, notamment en revers long de ligne, venant fréquemment conclure les points au filet. Souvent pris de vitesse, pris côté revers par le poids de la balle de Zverev, Tsitsipas a connu un déchet inhabituel, offrant d'ailleurs sur un plateau le premier break du match (4-3) à son rival.

Tout a dépendu du niveau de l'Allemand du premier au dernier point. Tant et si bien que quand il a réenclenché la marche avant en début de troisième acte, Tsitsipas n'a pas pu tenir le choc. Breaké d'entrée (6-4, 3-6, 3-0), le Grec, moins vif et percutant qu'à l'accoutumée, a subi jusqu'à la fin. Zverev s'est même permis de conclure sur un ultime break et une flèche de revers long de ligne gagnant, tout un symbole. C'est la première fois qu'il prend le meilleur sur son rival sur terre battue, de quoi gonfler sa confiance. Mais dimanche, contre un Alcaraz poussé par le public, chaque baisse se paiera probablement plus cher.

