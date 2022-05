ATP Madrid

La marche était cette fois (bien) trop haute. Vainqueur surprenant et enthousiasmant de Karen Khachanov, 26e joueur mondial, en début de semaine, Lucas Pouille passait à l'échelon supérieur mercredi face à un membre du Top 5, Stefanos Tsitsipas. Un autre monde et cela s'est vu sur le court Manolo Santana de la Caja Magica. Le Grec a ainsi totalement maîtrisé son sujet pour son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 madrilène, l'emportant en deux sets (6-3, 6-4) et 1h07 de jeu. Un huitième de finale alléchant l'attend face à un Grigor Dimitrov apparu très en forme contre Diego Schwartzman (6-0, 6-3).

Lucas Pouille a pu mesurer tout le chemin qui lui restait à parcourir pour espérer rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. A aucun moment, le Nordiste n'a ainsi semblé en mesure de créer la sensation mercredi. Et ce même quand il a débreaké blanc Stefanos Tsitsipas en début de premier set (3-2), puisque dès le jeu suivant, le numéro 5 mondial refaisait la différence. Ce dernier a d'ailleurs fait preuve de sérieux et de solidité, sans toutefois forcer son talent.

