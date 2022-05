ATP Madrid

Son visage marqué ne laissait pas de place au doute. A sa sortie du court jeudi, Rafael Nadal n'a pu cacher aux caméras de télévision sa grande lassitude après plus de trois heures d'effort sous tension et un dénouement aussi fou que libérateur face à David Goffin. Et pour cause, comme il l'avait rappelé après sa rentrée victorieuse la veille, le Majorquin n'avait quasiment pas pu se préparer avant le tournoi, revenant tout juste de sa blessure à la côte. Il n'a d'ailleurs pas pu tenir la même intensité du premier au dernier point. Mais il n'a jamais perdu de vue son objectif : la victoire.

Même dos au mur quand il a fallu sauver quatre balles de match dans le tie-break décisif. Nadal a le combat dans le sang, il ne renonce jamais. Mais dans ces circonstances précises, privé du rythme de la compétition pendant six semaines, il lui fallait un supplément d'âme. Et il l'a trouvé dans les émotions vécues la veille au soir au stade Santiago-Bernabeu. "Cette demi-finale retour de Ligue des champions (entre le Real Madrid et Manchester City, NDLR), c'était une soirée inoubliable. L'état d'esprit du Real Madrid a été incroyable. Et ça a été une inspiration pour moi d'une certaine façon. Ça m'a rappelé la manière dont je me suis battu durant toute ma carrière", a confié celui qui est aussi un fervent supporter merengue.

Je ne suis pas totalement heureux parce que j'aurais dû gagner en deux sets

Même quand tout semble perdu, tout est encore possible. Telle pourrait être la morale de cette histoire. A ceci près que Nadal se serait bien épargné de tels frissons. Car contrairement au Real qui a été éliminé pendant 90 minutes avant d'inverser la tendance, le Majorquin maîtrisait bien son sujet et a failli voir le match lui échapper. Satisfait de s'être donné une chance de continuer le tournoi, il sait que la récupération sera un défi - il a passé plus de cinq heures sur le court en deux jours -, surtout après tant de temps sans jouer et qu'il aurait pu aborder les quarts de finale plus frais.

"Honnêtement, ça a été un match très dur. David a joué à un niveau très élevé. Et en même temps, je ne suis pas totalement heureux, parce que je pense que j'aurais dû gagner en deux sets, sans aucun doute. C'est une victoire et 3h10 passées sur le court qui m'aident à m'améliorer physiquement. Sauver des balles de match me donne de la confiance pour continuer dans cette voie. J'ai besoin de matches et de jours comme celui-ci pour retrouver la grande forme au plus tôt", a-t-il néanmoins concédé.

En attendant, Nadal en est à 22 victoires pour une défaite cette saison. Et ce cercle vertueux entretient sa confiance, peu importent finalement les circonstances et le scénario des matches. Tant que la bête n'est pas achevée, elle reste dangereuse. Et à force, le "Taureau de Manacor" pourrait se sentir invincible... si le physique suit, évidemment.

