ATP Madrid

19 ans et 3 mois : Il est le plus jeune vainqueur à Madrid

Restons dans la capitale espagnole. En battant Alexander Zverev en finale (6-3, 6-1) Carlos Alcaraz, 19 ans et 3 jours au compteur, est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi, toutes surfaces confondues. Il a détrôné son idole, référence et compatriote Rafael Nadal, titré à Madrid en 2005 à l'âge de 19 ans et 5 mois mais sur surface dure.

Sur le tournoi de Madrid version ocre, Alcaraz a battu, même explosé, le record d'Alexander Zverev. L'Allemand avait décroché son succès au Mutua Madrid Open en 2018 à l'âge de 21 ans et 1 mois.

1 et 5 : Battre Djokovic et Nadal sur ocre et coup sur coup

Battre Rafael Nadal et Novak Djokovic sur terre battue ? Personne ? Et bien non. Présents sur le circuit professionnel depuis 2001 et 2003, l'Espagnol et le Serbe n'avaient jamais vu d'adversaire les battre coup sur coup dans un tournoi ATP, ou un Grand Chelem, sur la surface ocre. Carlos Alcaraz a ouvert le bal lors de ce tournoi de Madrid avec des succès contre Rafa en quarts et contre Djokovic en demie après une baston gigantesque.

Autre chiffre à mettre en exergue : Alcaraz a battu les deux géants coup sur coup, en quarts et demie. A ce petit jeu, seuls David Nalbandian (2007, Madrid sur surface dure), Andy Roddick (2008, Dubai), Nikolay Davydenko (2009, Shanghai) et Roger Federer (2010, Masters Londres) avaient réussi à le faire. Le dernier en date à l'avoir fait était donc Federer à Londres en 2010. Douze années après, cette statistique est aussi tombée.

1 : Il est premier à battre trois Top 5 dans un tournoi ATP

Epingler trois Top 5 ATP dans le même tournoi ? Personne, non plus ? Et bien, le palmarès a été ouvert par Alcaraz qui s'est aussi offert le luxe de les battre coup sur coup, en quart (Nadal, n°2), demie (Djokovic, n°1) et en finale (Zverev, n°3). En 32 années d'existence, l'ATP n'avait jamais connu un tel chiffre dans sa base de données.

2 : Premier de la "NextGen" à gagner deux M1000 aussi vite

Lancée en 2017 par l'ATP, la "NextGen" est un produit marketing bien calibré, et récent, mais intégrer ses représentants aux statistiques n'est pas interdit pour autant. Donc, Carlos Alcaraz est le plus jeune joueur de l'histoire siglé "ATP NextGen" à avoir gagné deux Masters 1000 (Miami 2022 et Madrid 2022). A 19 ans et 3 jours.

Stefanos Tsitsipas, sa seule vraie référence, car les deux hommes ont épinglé le Masters éponyme à leur palmarès (2018 pour Tsitsipas, 2022 pour Alcaraz) n'a ajouté son deuxième M1000 que récemment à Monte-Carlo à 23 ans et 8 mois. Son coach, Juan Carlos Ferrero, avait lui épinglé deux M1000 (anciennement Masters Series) à 22 ans et 2 mois.

Alcaraz bute quand même sur le record de Rafael Nadal, plus jeune double vainqueur dans cette catégorie de tournois à l'âge de 18 ans et 11 mois (Monte-Carlo et Rome 2005). Michael Chang reste le plus jeune vainqueur d'un M1000 unique à 18 ans et 157 jours.

1 : Il a infligé sa pire défaite à Zverev

Alexander Zverev est une référence moderne à Madrid où il affichait un bilan de 19 succès pour 2 défaites avant de disputer la finale du tournoi 2022. Titré deux fois en 2018 et 2021, l'Allemand disputait dimanche sa troisième finale sur les hauteurs de la capitale ibère. Carlos Alcaraz est devenu le premier à le battre en deux manches là-bas. Et en ne lui laissant que quatre petits jeux s'il vous plait.

Avant cette déroute, Sascha n'avait perdu que deux fois au MMO : contre Pablo Cuevas en quart du tournoi 2017 (3-6, 6-0, 6-4) et en quart du tournoi 2019 contre Stefanos Tsitsipas (7-5, 3-6, 6-2).

