Faut-il encore y croire ? En tout cas, lui n'a pas baissé les bras. Ce lundi, Lucas Pouille va retrouver l'expérience d'un tableau principal en Masters 1000, en défiant Karen Khachanov au premier tour (à suivre sur Eurosport). Sa participation, rendue possible par une wild-card accordée par IMG qui détient le tournoi, a pourtant fait des vagues. "C'est ma ville, j'y ai joué pendant 17 ans et maintenant que j'en ai besoin, ils donnent des invitations à un n°500 mondial et à un Français, avait regretté Fernando Verdasco la semaine passée. Pouille est mon ami, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si Paris-Bercy me donnait une wild card à sa place". Avec le Français, Andy Murray, Jack Draper et l'Espagnol Carlos Gimeno, 20 ans, ont également reçu le précieux sésame.

Mais pour Pouille, l'essentiel est ailleurs. "Je suis très heureux d'être ici à Madrid, un grand merci à toute l'organisation du tournoi de m'avoir invité, a-t-il souligné à notre micro. C'est une belle opportunité pour moi de jouer dans un des plus beaux tournois sur le circuit et d'essayer de faire la meilleure semaine possible".

Ça a été trois ans très compliqués, notamment les deux premières années avec cette blessure au coude et l'opération où j'ai arrêté quasiment deux ans sans pouvoir servir, a admis celui qui occupe la 174e place du classement ATP. Quand j'ai repris, d'autres blessures sont apparues, le dos, l'épaule, les abdos. Quand on arrête de servir, le corps doit se réhabituer". Pour lui, l'enjeu est là : marquer des points pour revenir définitivement sur le circuit principal et laisser derrière lui une coupure bien trop longue avec le plus haut niveau. Cette saison, c'est encore sur le circuit Challenger que Pouille a le plus joué. C'est le prix à payer après une si longue absence au plus haut niveau . ", a admis celui qui occupe la 174e place du classement ATP.".

Tous ces pépins sont désormais derrière lui et le puncheur français peut enfin se projeter sur la suite avec ambition. Car sa carrière, si elle n'a pas pris le virage attendu depuis son arrivée dans le Top 10 et sa demi-finale en Australie, est encore loin d'être terminée. "Maintenant je suis dans une bonne condition physique et j'espère revenir très vite, a-t-il encore avancé au micro d'Eurosport. Je n'ai que 28 ans, il me reste beaucoup d'années sur le circuit. En ce moment, je suis en pleine forme, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. On travaille très dur pour revenir au plus haut niveau, on passe beaucoup d'heures à travailler et j'espère que ça va payer et que je serai de retour dans les prochains mois".

