La magie est de retour à la Caja Magica de Madrid ! Du 1er au 8 mai, suivez l'un des temps forts de la saison 2022 du circuit ATP de tennis avec le Masters 1000 de Madrid à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Rafael Nadal de retour aux affaires, Djokovic pour poursuivre sa montée en puissance, Zverev en quête d'un premier titre en 2022, Alacaraz pour une nouvelle sensation, Tsitsipas pour un doublé de Masters 1000 sur terre : ça s'annonce palpitant pour ce Masters 1000 de Madrid !

Comment regarder le Masters 1000 de Monte-Carlo en direct vidéo ?

Comme chaque année, vous ne manquerez rien du tournoi madrilène. Le Masters 1000 de Madrid sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport.

Tous les matches des tournois de simple et de double messieurs sont à retrouver en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Clément, Justine Hénin, Jean-Paul Loth et Arnaud Di Pasquale

Commentaire : Anne Boyer, Romain Bouchenot, Olivier Canton, Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Morel

Pour les demi-finales et la finale, Justine Hénin, Olivier Canton et Bertrand Milliard reviendront sur les temps forts du tournoi madrilène dans Eurosport Tennis Club avec des palettes, des analyses et les coulisses du Masters 1000 de Madrid.

A quelle heure regarder les matches à Madrid ?

A Madrid, les matches débuteront à 11h et seront à regarder sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport et ce, jusqu'à 22h.

Eurosport Tennis Club, présenté par Olivier Canton, sera à retrouver pour les demi-finales et la finale.

La finale sera à suivre le dimanche 8 mai 2022, à 18h30 sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l'application Eurosport

Qui sont les principaux engagés au Masters 1000 de Madrid ?

Les grands favoris : Cinq fois vainqueur de l'épreuve, Rafael Nadal fera son grand retour à la compétition. Après sa finale perdue à Belgrade, Novak Djokovic voudra poursuivre sa remise en forme sur les courts madrilènes.

: Cinq fois vainqueur de l'épreuve, fera son grand retour à la compétition. Après sa finale perdue à Belgrade, voudra poursuivre sa remise en forme sur les courts madrilènes. Les joueurs à suivre et les "sérieux" outsiders : Tenant du titre, deux fois sacré à la Caja Magica, Alexander Zverev espère enfin "lancer" sa saison sur un terrain qu'il apprécie bien. Vainqueur à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas vise un premier succès à Madrid. La sensation de ce début d'année Carlos Alcaraz, titré à Barcelone, sera également là tout comme le vainqueur de Belgrade Andrey Rublev, Casper Ruud, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie ou encore Diego Schwartzman.

Les principaux absents : Finaliste de la dernière édition, Matteo Berrettini est toujours indisponible. Stan Wwarinka manquera également à l'appel tout comme Roger Federer. L'autre grande absence, c'est évidemment celle de Daniil Medvedev , opéré d'une hernie il y a quelques semaines.

: Finaliste de la dernière édition, est toujours indisponible. manquera également à l'appel tout comme Roger Federer. L'autre grande absence, c'est évidemment celle de , opéré d'une hernie il y a quelques semaines. Les Français à suivre : On devrait retrouver quasiment les mêmes Français que lors du dernier Masters 1000 de Monte-Carlo. Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benoit Paire seront présents. Gaël Monfils fera lui son retour tout comme Lucas Pouille, qui a bénéficié d'une wildcard.

Le programme du Masters 1000 de Madrid 2022

1er tour : 1er, 2 et 3 mai

2e tour : 3 et 4 mai

8e de finale : 5 mai

1/4 de finale : 6 mai

Demi-finales : 7 mai

Finale : 8 mai

Quel est le prize money du Masters 1000 de Madrid ?

Le Masters 1000 de Madrid est l'un des tournois les plus généreux du circuit. Par rapport à la dernière édition, les gains promis aux participants ont... triplé ! Comme pour chaque Masters 1000 cette saison, les dotations seront les mêmes chez les hommes comme chez les dames.

Vainqueur : 1 041 570 €

Finaliste : 568 790 €

Demi-finale : 311 025 €

1/4 de finale : 169 650 €

8e de finale : 90 745 €

2e tour : 48 655 €

1er tour : 26 960 €

La Caja Magica de Madrid en 2019. Crédit: Eurosport

Le palmarès des dix dernières éditions du Masters 1000 de Madrid

2021 : Alexander Zverev (ALL)

2020 : non disputé

2019 : Novak Djokovic (ESP)

2018 : Alexander Zverev (ALL)

2017 : Rafael Nadal (ESP)

2016 : Novak Djokovic (ESP)

2015 : Andy Murray (GBR)

2014 : Rafael Nadal (ESP)

2013 : Rafael Nadal (ESP)

2012 : Roger Federer (SUI)

