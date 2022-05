L'occasion était idéale et il ne l'a pas manquée. Un an quasiment jour pour jour après avoir reçu la leçon de Rafael Nadal sur cette même terre madrilène, Carlos Alcaraz a pris une éclatante revanche sur son glorieux aîné, qu'il a battu pour la première fois de sa jeune carrière et à son troisième essai. Le prodige de 19 ans a évolué à un niveau souvent ébouriffant pour prendre l'ascendant sur le Majorquin en trois sets (6-2, 1-6, 6-3) et quasiment deux heures et demie (2h29 précisément) en quart de finale du Masters 1000 espagnol. Dans le dernier carré, il s'attaquera à un autre monument : le numéro 1 mondial Novak Djokovic.

Il n'aura douté qu'une petite demi-heure. Celle qui a suivi sa chute sur l'ocre du court Manolo Santana alors qu'il était en bout de course côté coup droit en début de deuxième manche. Mais Carlos Alcaraz a laissé passer l'orage, a surmonté son appréhension et est reparti de plus belle. Conscient qu'il affrontait un Rafael Nadal encore en manque de repères pour son tournoi de reprise, le Murcien a sorti de son chapeau la prestation qu'il fallait pour faire tomber l'idole. Il a franchi ainsi une nouvelle étape fondamentale dans son ascension irrésistible en 2022.

Alcaraz a saoulé Nadal de coups

D'entrée, il avait envoyé un sacré message. D'un missile en décalage coup droit, Alcaraz a commencé par un break, levant un poing rageur vers la foule. Cet acte fondateur a lancé une séquence intense lors de laquelle les deux Espagnols se sont rendu coup pour coup pendant un bon quart d'heure et trois jeux. Débreaké immédiatement, le Murcien n'a pas changé sa ligne de conduite : exploiter chaque balle courte pour enfoncer son aîné, que ce soit en revers le long de la ligne ou en coup droit décroisé. Et en s'emparant à nouveau du service adverse (trois breaks consécutifs donc et 2-1 au tableau d'affichage), il a imposé sa volonté à son adversaire.

Amortie assassine, angles de folie et coup de canon : Alcaraz en feu pour le double-break

Dès lors, les spectateurs espagnols de la Caja Magica ont assisté à un festival : phénoménal de puissance dans ses assauts permanents, bluffant de lucidité par son utilisation de l'amortie et magnifique d'habileté dans ses enchaînements à la volée, Alcaraz a fait tourner en bourrique Nadal. S'il fallait retenir un jeu de cette partie, ce serait celui qui lui a permis de faire le double break : un petit bijou. A la fin de ce premier set d'anthologie, il comptait ainsi 19 coups gagnants contre... 2 seulement pour le Majorquin (37 à 10 sur le match).

Un final ébouriffant après avoir eu très peur

Mais en se bloquant la cheville à 6-2, 1-2, il a bien cru tout perdre. Moins mobile avec son strap, incapable de s'engager comme il le faisait, il a vu les jeux défiler. Et après la perte de la deuxième manche, il est sorti quelques minutes du court. Allait-il revenir ou abandonner ? La question était légitime. De retour, débarrassé de son bandage, il s'est retrouvé sous pression à 6-2, 1-6, 1-1, 15/30 sur son service. Sentant l'odeur du sang en prédateur expérimenté, Nadal a décoché un missile en revers croisé qui lui aurait donné deux balles de break contre 99 % des joueurs. Mais dans la même position que lors de sa chute, Alcaraz a sorti un passing long de ligne magique de son chapeau.

Ce coup fantastique a signé son retour dans le combat. Electrisé, il s'est alors mis à marché à nouveau sur son aîné, breakant blanc dès le jeu suivant. Impeccable par la suite sur son service, il s'est même permis de conclure sur un point sublime et ultime passing de coup droit déposé dans la lucarne. Jusqu'au bout, il aura eu les clés dans cette partie face à un Nadal encore trop juste mais accrocheur. Personne n'a battu le Majorquin et Djokovic à la suite sur terre battue : voilà désormais le nouveau défi qui l'attend.

