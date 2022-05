Que retenez-vous de votre semaine à Belgrade ?

Novak Djokovic : "J'aurais tout à fait pu être éliminé dès mon premier match et j'en ai joué quatre en trois sets, qui ont chacun dépassé les deux heures et demie. Je cherchais à jouer des matches, à passer du temps sur le court, c'est ce que j'ai eu. Bien sûr, je n'ai pas aimé la manière dont j'ai terminé le tournoi dans le troisième set (de la finale, perdu 6-0 contre Rublev). C'est similaire à ce qui s'était passé à Monte-Carlo (pour son retour, ndlr). Physiquement, j'étais comme à court d'énergie. Mais j'ai apprécié beaucoup de choses dans ma frappe de balle. Ce n'est pas encore au niveau que je souhaiterais, c'est un processus, je dois être patient. J'espère que les choses vont avancer dans la bonne direction cette semaine.

Attribuez-vous ces coups de fatigue au manque de matches ?

N.D : "Le manque de matches, ça affecte ma capacité à jouer à un certain niveau et à performer, mais là, c'était lié à la maladie que j'ai eue une semaine avant Monte-Carlo. J'imagine qu'il en restait des traces dans mon corps, qui sont réapparues quand j'ai été vraiment poussé physiquement. Mais c'était différent entre Belgrade et Monaco. Savoir que j'ai enchaîné quatre matches de près de trois heures me donne suffisamment de raisons de croire que ça va dans la bonne direction. J'ai eu une très bonne semaine d'entraînement depuis. J'ai mis davantage l'accent sur le physique et l'endurance, c'est ce qui va être nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs joueurs sur la surface la plus lente et la plus exigeante physiquement.

Comment vous-avez géré les choses mentalement et physiquement après ce début de saison si particulier ?

N.D : "C'est surtout le côté mental et émotionnel : évidemment, je n'avais jamais vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu au début de l'année, et je ne savais pas comment ça allait m'affecter. Je dois encore le gérer dans une certaine mesure. Ce n'est pas aussi présent que ça l'était les deux, trois premiers mois de l'année. J'ai le sentiment que plus je joue, plus je suis dans cet environnement, plus je m'y sens à l'aise. Mais manquer de matches, de ce genre d'environnement, dans ce genre de circonstances, n'a pas été facile. Mentalement j'ai dû gérer beaucoup de choses. Je suis content d'être de nouveau sur les rails, dans le sens où je peux jouer des tournois et avoir de la visibilité sur ma programmation : où j'ai besoin d'aller, où je peux aller, où je peux et où je veux atteindre un pic de forme ? Sur terre battue, bien sûr c'est à Roland-Garros. Après, je peux aussi aller à Londres pour Wimbledon. Je suis content d'avoir cette perspective et cette visibilité pour les quelques mois qui viennent et j'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même, surtout en Grand Chelem."

