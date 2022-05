Tennis

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz... Est-ce le vrai coup d’envoi de la saison sur terre battue ?

ATP MADRID - Attention, évènement : Rafael Nadal et Novak Djokovic vont participer à un même tournoi. C’est une première en 2022. Le Masters 1000 madrilène, où Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas sont aussi attendus au tournant, a-t-il ainsi des airs de lancement de la saison sur terre battue ? Arnaud Di Pasquale, Anne Boyer, Laurent Vergne et Bertrand Milliard en débattent mardi dans Dip Impact.

00:07:48, il y a 2 heures