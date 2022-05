A force, il connait la chanson. Depuis le temps que Carlos Alcaraz est désigné comme son héritier, Rafael Nadal a pris l'habitude de répondre aux questions concernant le gamin de 18 ans qui éblouit le monde du tennis. Mais, ces dernières semaines, entre son titre à Barcelone et sa montée en puissance au classement ATP, la croissance du bonhomme a quelque chose d'irrésistible. Et même Nadal a du mal à rester de marbre.

"Tout le monde l'a vu, ce qu'il fait c'est exceptionnel, a-t-il admis à notre micro dimanche depuis Madrid. C'est un candidat pour gagner de nombreux Grands Chelems mais aussi pour devenir numéro 1 mondial". Relancé sur ce miroir Alcaraz-Nadal, le Majorquin n'a pas renié que la comparaison faisait sens : "Ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable donc, premièrement, félicitations à lui. Je lui souhaite le meilleur, il fait beaucoup de choses similaires à ce que j'ai fait par le passé".

Mais pourquoi tout le monde n'a d'yeux que pour lui ? "Il est jeune, il a cette passion, cette énergie, a encore résumé Nadal. Il a tout pour devenir une immense star. Je suis comme un fan espagnol lambda, je suis heureux d'avoir quelqu'un de mon pays sur le tour pendant de longues années et qui peut faire de grandes choses". Les mots doux sont sincères de la part du maître Nadal tant l'admiration d'Alcaraz envers son idole est touchante.

Mais Nadal n'est pas le seul. A Madrid, tout le monde est sous le charme d'un prodige qui fascine aussi par son sérieux et sa méthode de travail. "Ce qu'il fait est extraordinaire mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est à quel point il est gentil et prévenant en dehors des courts, a expliqué Emma Raducanu, toujours à notre micro avant d'essayer de mettre des mots sur son jeu. Il est presque capable d'enlever la raquette de la main de son adversaire, c'est fou donc clairement excitant".

