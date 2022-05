Le contexte

À ce rythme-là, on va bientôt manquer de superlatifs pour décrire l’irrésistible ascension de Carlos Alcaraz. On savait le protégé de Juan Carlos Ferrero promis à se frayer un chemin jusqu’à la table des grands un jour ou l’autre, mais plus le temps passe et plus on s’aperçoit que cette journée risque d’arriver plus tôt qu’attendu. À Madrid, l’Espagnol a enchanté son public par son culot et par deux immenses coups d’éclat. Vendredi, il a fait tomber Rafael Nadal, son idole de toujours (6-2, 1-6, 6-3). 24 heures plus tard, il a renversé un Novak Djokovic pourtant redevenu tranchant (6-7, 7-5, 7-6). Rien que ça.

C’est toutefois un autre défi de taille qui l’attend ce dimanche, puisque c’est Alexander Zverev qui se dresse sur son chemin. L’Allemand ne réalise certes pas une saison éblouissante, c’est le moins que l’on puisse dire (aucun titre, une finale à Montpellier pour meilleur résultat). Il semble néanmoins monter en puissance à Madrid, où il avait été sacré il y a un an. Même si tout n’a pas été parfait, "Sascha" reste en effet sur deux prestations probantes, contre Félix Auger-Aliassime (6-3, 7-5) et Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6, 6-2). Il tient à sa couronne. Et il entend bien la conserver.

Leur parcours

Carlos Alcaraz

2e tour : bat Nikoloz Basilashvili (6-3, 7-5)

1/8e de finale : bat Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-3)

1/4 de finale : bat Rafael Nadal (6-2, 1-6, 6-3)

1/2 finale : bat Novak Djokovic (6-7, 7-5, 7-6)

Alexander Zverev

2e tour : bat Marin Cilic (4-6, 6-4, 6-4)

1/8e de finale : bat Lorenzo Musetti (6-3, 1-0, abandon)

1/4 de finale : bat Félix Auger-Aliassime (6-3, 7-5)

1/2 finale : bat Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6, 6-2)

Trois stats à avoir en tête

1. Carlos Alcaraz est devenu le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic lors d’un même tournoi sur terre battue.

2. Zverev et Alcaraz se sont déjà affrontés à deux reprises. C’était en 2021, pour deux victoires nettes et sans débat de l’Allemand (6-3, 6-3 à Vienne, 6-3, 6-1 à Acapulco).

5. À seulement 19 ans et deux jours, l’Espagnol se prépare à disputer sa cinquième finale sur le circuit ATP.

Carlos Alcaraz Crédit: Getty Images

Ils ont dit

Carlos Alcaraz : "Comme je l’ai toujours dit, il ne faut pas avoir peur d’aller chercher la victoire. C’est dans les moments décisifs que l’on voit la différence entre les bons joueurs et les meilleurs joueurs, que ce soit Djokovic, Rafa, Federer, ou tous ceux qui sont là depuis longtemps."

Alexander Zverev : "J’ai souvent bien joué sur ce court. Je le loue, en quelque sorte ! Ça a été le court de Rafa pendant 15 ans, ce sera celui d’Alcaraz pour les 15 prochaines années. J’espère pouvoir lui causer des problèmes et gagner dimanche."

Le facteur X : Entretenir la dynamique

On pourrait parler du relatif manque d’expérience de Carlos Alcaraz par rapport à son adversaire à une telle altitude, mais ce serait oublier que le Murcien a déjà accroché un Masters 1000 - celui de Miami - à son palmarès cette saison. Ce qu’il faudra surveiller en priorité, c’est la faculté du numéro 9 mondial à surfer sur le momentum qui le porte depuis le début de la semaine. S’il reste sur son nuage, Alexander Zverev sera en grand danger. S’il accuse le coup, alors le natif de Hambourg se fera certainement une joie de le ramener sur la terre ferme.

Alexander Zverev Crédit: Getty Images

Notre avis

La balance des confrontations directes penche, on l’a vu, en faveur de Zverev. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis 2021, et il y a fort à parier que ce duel dominical sera bien plus disputé que les deux affrontements précédents. En outre, Alcaraz semble être en pleine possession de ses moyens physiques et avoir une totale confiance en son jeu. Le 3e joueur mondial, s’il est sur la pente ascendante, affiche encore quelques failles, comme le deuxième set de sa demie face à Tsitsipas l’a prouvé. Au droitier de 19 ans d’en profiter.

Notre pronostic : Alcaraz en trois sets.

