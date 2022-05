Tennis

VIDEO - Tennis / Masters 1000 Madrid : Félix Auger-Aliassime n'a pas trouvé la clé pour déboulonner Alexander Zverev

M1000 MADRID - Félix Auger-Aliassime s'attaquait au tenant du titre et, s'il n'a pas démérité, il n'a pas non plus été en mesure de faire chuter son adversaire. Le Canadien s'est en effet incliné en deux sets (6-3, 7-5) face à un Alexander Zverev plutôt solide, vendredi soir en quart de finale du tournoi madrilène. Revivez les temps forts de la victoire de l'Allemand en vidéo.

00:02:06, il y a 41 minutes