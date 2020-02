On a d’abord eu du mal à le reconnaître, puis tout est rentré "dans l’ordre". Tête de série numéro 1 à Marseille, Daniil Medvedev était attendu au tournant une semaine après sa sortie de piste précoce à Rotterdam. Et malgré un faux départ surprenant, il n’a pas déçu. Jeudi, il est ainsi sorti vainqueur d’un des matches en trois sets les plus rapides de l’année (1h19 de jeu précisément) face au jeune Italien Jannik Sinner (1-6, 6-1, 6-2) qui l'a totalement dominé, avant de subir sa loi, impuissant. En quart de finale, le Russe retrouvera Gilles Simon, vainqueur plus tôt dans la journée d’Aljaz Bedene (7-6, 6-4).

La rumeur le disait souffrant, mais une fois dans le rythme, Daniil Medvedev s’est baladé. Le 5e joueur mondial a ainsi connu une entrée en lice contrastée. Subissant les assauts d’un adversaire sans complexes, il est apparu extrêmement fébrile durant la première demi-heure de son match sur le court central du tournoi marseillais. Puis, comme s’il avait été effectué soudain quelques réglages clés, il a retrouvé le rythme infernal qu’on lui avait notamment connu l’été dernier. Avec un événement clé au cœur de cette transformation : le départ de son coach de l’arène après le premier set.

Plus d'infos à suivre...