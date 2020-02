Félix Auger-Aliassime n’est pas du genre à renoncer. Une semaine après avoir échoué pour la quatrième fois de sa carrière en finale d’un tournoi ATP à Rotterdam, le Canadien aura une nouvelle chance dimanche à Marseille d’ouvrir son palmarès. Samedi, il a pris le meilleur sur Gilles Simon au terme d’une seconde demi-finale très disputée et bouclée en deux sets (7-5, 7-6) et quasiment deux heures de duel (1h59 précisément). Dimanche, il devra vaincre le tenant du titre Stéfanos Tsitsipas, vainqueur d’Alexander Bublik plus tôt dans la journée, pour soulever son premier trophée sur le circuit.

Une belle semaine tient parfois à peu de choses. Mercredi, Félix Auger-Aliassime était passé à un point d’une sortie anonyme dès son entrée en lice face à Stefano Travaglia. Et pourtant, le Canadien se retrouvera bien dimanche en finale de l’Open 13 Provence. C’est dire si, malgré ses 19 ans, l’intéressé sait gérer les moments de tension extrême. En douze mois, il a indéniablement fait des progrès sensibles dans ce domaine et il l’a encore montré samedi face à Gilles Simon. Car c’est bien lui, et non le vieux briscard qui lui faisait face, qui est allé chercher cette demi-finale.

