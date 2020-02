C’est une belle entrée en matière. Pierre-Hugues Herbert a livré une performance très solide mercredi pour son entrée en lice à Marseille. L’Alsacien est parvenu à se défaire du Kazakhstanais Mikhail Kukushkin, 69e au classement ATP et finaliste l’an passé, après un beau duel de deux manches très accrochées (7-6, 6-4) et de près deux heures (1h49 précisément). Il pourrait retrouver Félix Auger-Aliassime, qu’il avait battu à Montpellier, en huitième de finale.

S’il affiche une modeste 79e place mondiale en ce moment, Pierre-Hugues Herbert n’a pas à rougir de son début de saison. Le Français n’a ainsi perdu que contre Andrey Rublev à Doha (où le Russe s’est imposé) et David Goffin, de retour dans le top 10 mondial, à l’Open d’Australie et Montpellier. L’Alsacien a donc quelques certitudes et il l’a montré dans les conditions indoor plutôt rapides de l’Open 13 Provence.

