C'est une nouvelle déception pour Richard Gasquet. Ce lundi, le Biterrois a cédé dès le premier tour de l'Open 13 Provence (6-3, 3-6, 7-5) face au Suédois Mikael Ymer, 75e à l'ATP. Pour cette toute première opposition entre les deux joueurs, le Scandinave a eu besoin de 2h22 pour prendre le meilleur sur le Français, actuellement 57e joueur mondial. Avec 50% de première balle, quatre jeux de service concédés sur les sept balles de break procurées par Mikael Ymer, Richard Gasquet a trop manqué de constance sur sa mise en jeu pour pouvoir espérer atteindre le deuxième tour.

L'année 2020 démarre mal pour le demi-finaliste de Wimbledon 2007 et de l'US Open 2013. Obligé de déclarer forfait pour les internationaux d'Australie fin janvier à cause d'un genou trop douloureux, le Français a dû abandonner à cause d'une blessure aux abdominaux lors des quarts de finale de l'Open Sud de France face à Vasek Pospisil début février. Richard Gasquet avait pourtant réalisé deux prestations abouties aux tours précédents contre Gilles Simon (6-4, 6-4) et Feliciano Lopez (6-7, 6-4, 6-2). Ce lundi, Richard Gasquet n'a pas été lâché par son corps. Mais il est tombé face sur un Mikael Ymer plus opportuniste.