Bonzi s'est tendu au mauvais moment

Cette défaite-là, il pourrait mettre du temps à l'encaisser. Sur une bonne dynamique en ce moment après de multiples victoires sur le circuit Challenger et un tournoi de Montpellier prometteur, Benjamin Bonzi a été éliminé dès le 1er tour à Marseille en trois sets (3-6, 7-6, 6-3) et 2h23 par l'Australien Matthew Ebden, retombé à la 287e place mondiale à cause d'une blessure au pied mais ancien 38e à l'ATP. Le Français a pourtant dominé les deux tiers du match et a même servi pour la victoire à 5-4 dans la deuxième manche. Mais il s'est tendu et la dynamique a basculé quand l'Aussie a arraché le tie-break 8 points à 6. Au tour suivant, Ebden affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori.

