Daniil Medvedev s'est vite remis en selle. Eliminé d'entrée la semaine dernière à Rotterdam, le Russe, qui est assuré de devenir numéro 2 mondial la semaine prochaine, a soigné ses débuts à Marseille jeudi. Exempté de 1er tour car tête de série numéro 1 du tournoi, il s'est défait sans forcer du Biélorusse Egor Gerasimov, 76e à l'ATP et récent demi-finaliste à Montpellier, en deux sets (6-2, 6-4) et un peu plus d'une heure de jeu (1h11 précisément). En quart de finale, les choses sérieuses devraient vraiment commencer pour lui face à Jannik Sinner, tombeur de Hugo Gaston mercredi.

Du premier au dernier point, Medvedev a eu le contrôle de la partie. Il a même commencé sur les chapeaux de roue par un double break d'entrée (4-0), histoire de mettre la tête de son adversaire sous l'eau. Et il n'a jamais desserré l'étreinte. Dans le second set, il n'a eu besoin que de ravir l'engagement une troisième fois à 1-1 pour prendre définitivement le large. Sur son service, il n'a quasiment jamais été mis en danger, n'écartant qu'une occasion de break. Et si 5 balles de match lui ont été nécessaire pour conclure, l'issue de la partie n'a jamais été en doute. Une belle manière de rentrer dans son tournoi.

