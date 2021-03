Pierre-Hugues Herbert ne "voulait pas s'arrêter" en si bon chemin. Des paroles, le Français est passé aux actes, ce vendredi, sur le central de l'Open 13 de Provence. Auteur d'une magnifique performance, le Français a fait tombé le 5e mondial Stefanos Tsitsipas en trois sets (6-7, 6-4, 6-2). "P2H" fait tomber le double tenant du titre à Marseille.

Herbert en patron

Attendu, on peut dire que le march n'a certainement pas déçu. Dès le premier set, un énorme combat s'est installé entre les deux hommes. Et c'est finalement Tsitsipas qui en est sorti vainqueur au tie-break et sur sa deuxième balle de set. En face, Herbert était touché. Mais certainement pas coulé. Dans la deuxième manche, il a d'abord fait vaciller une première fois le Grec au cinquième jeu, avant que le Grec ne se sauve in extremis. Reculer pour mieux sauter. Solide, agressif, "P2H" breakait en toute fin de manche, avant de conclure dans la foulée.

Dans le festival d'erreurs de l'ultime set, notamment pour cause fatigue, Herbert s'en est le mieux sorti. Et il s'est donc logiquement imposé pour se qualifier pour les demi-finales du tournoi marseillais. Le Français enregistre la quatrième victoire de sa carrière face à un top 10. Et la première face à un top 5. Une sacrée performance.

