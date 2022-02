La partie n'a pas été aussi facile que cela. Finalement, ce samedi, le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial et tête de série n°3, est venu à bout de la surprise de la semaine, le Russe Roman Safiullin, 163e joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-6 (4), 7-6 (5)) et 2h29 de jeu, en demi-finales du tournoi de Marseille. Le Canadien, qui a enfin ouvert son palmarès la semaine dernière à Rotterdam au bout de sa neuvième tentative, pourrait donc enchaîner avec un deuxième titre. Pour cela, il devra se défaire d'Andrey Rublev (2-1 en faveur du Russe dans leurs confrontations).

Ad

Un challenge qui a bien failli lui coûter cher. Au moment de servir pour le gain de cette rencontre, le Canadien a eu une fausse joie lorsque son adversaire du jour a alors demandé le challenge et vu que sa balle était bonne. Ce n'était donc que partie remise, puisque Felix Auger-Aliassime est finalement parvenu à conclure, dans la foulée. Le soulagement était visible sur son visage, tant la tâche fut rude pour venir à bout du Russe. Roman Safiullin a tellement accroché son adversaire, que les deux hommes ont été, à chaque fois, jusqu'au jeu décisif.

ATP Marseille La surprise : Safiullin s'offre le scalp de Tsitsipas et défiera Auger-Aliassime HIER À 19:56

Safiullin a perdu les six derniers points du premier tie-break

Dans le premier set pourtant, le 163e joueur mondial avait bien mal entamé la partie, en perdant son service d'entrée. Mais au lieu de craquer, il a ensuite parfaitement su réagir, à 1-2, pour se retrouver à mener 4-2, avant de perdre son avantage dans la foulée, sur un débreak blanc. Lors du tie-break, Safiullin, qui n'a converti aucun de ses onze points au deuxième service, a de nouveau mis en difficulté son adversaire en menant alors 4-1, avant de perdre finalement pied et les six derniers points (7-6 (4)).

Contrairement à la première manche, aucun des deux joueurs n'a réussi de break dans la seconde, malgré quatre opportunités qui se sont offertes à FFA à 4-3. Si les deux hommes se sont donc à nouveau retrouvé dans un jeu décisif, cette fois, le numéro 9 mondial s'est fait une petite frayeur lorsqu'il a mené 4-1, pour finalement se retrouver à égalité lorsqu'il a fallu conclure (5-5). Une conclusion qui n'a donc finalement pas tant tardé que cela avant d'arriver (7-6 (5)).

S'il disputait sa première demi-finale sur le circuit ATP, Roman Safiullin, tombeur de Stefanos Tsitsipas (n°4) au tour précédent, ne s'offrira donc pas un nouveau membre du top 10. Malgré tout, le Russe va pouvoir se rapprocher de son meilleur classement en carrière (n°146) en se hissant à la 150e place mondiale. De son côté, Felix Auger-Aliassime, troisième à la Race, pourrait grimper encore d'un rang. Pour cela, il lui faudra triompher en finale, comme dimanche dernier. Face à un adversaire qu'il a battu en demi-finales à Rotterdam, la semaine dernière.

"La position de Djokovic reste logique, sa situation pourrait être moins catastrophique"

ATP Marseille Tsonga a tenu un set, Auger-Aliassime était trop fort 17/02/2022 À 16:52