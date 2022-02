La journée a bien commencé pour les Bleus à Marseille. En attendant le grand défi de Richard Gasquet face à Andrey Rublev dans la soirée, Benjamin Bonzi a d'abord composté son billet pour le 2e tour du tournoi ATP 250 phocéen. Le 69e joueur mondial a pris le dessus mercredi sur le Polonais Kamil Majchrzak, 79e à l'ATP, en deux manches rondement menées (7-6, 6-4) et 1h38 de jeu. Pour aller plus loin, il sera opposé à son compatriote Pierre-Hugues Herbert.

Après deux breaks d'affilée pour ouvrir les hostilités, les deux hommes ont été solides sur leurs jeux de service jusqu'au tie-break. C'est à ce moment-là que Bonzi a pris les choses en main, l'emportant nettement 7 points à 1. Puis, en début de seconde manche, il a su résister, écartant six balles de break sur ses deux premiers engagements (il était même mené 0/40 d'entrée) et faire la course en tête, jusqu'à faire craquer son adversaire à 5-4 en sa faveur, en convertissant sa 4e opportunité de conclure sur un retour gagnant de revers.

Pouille est allé la chercher

Plus tard ce mercredi, Lucas Pouille a conquis sa première victoire sur le circuit cette saison et depuis cinq mois. Mieux, il s'est imposé pour la première fois face à un membre du Top 100 depuis son succès contre Feliciano Lopez à Winston Salem en août dernier. Le Nordiste, retombé à la 154e place mondiale, est ainsi venu à bout du Néerlandais Tallon Griekspoor, 60e à l'ATP, en trois sets (7-5, 3-6, 6-1) et 2h17 de jeu.

Pouille a vu sa persévérance payer. Breaké à 4-3 dans la première manche alors qu'il avait eu des occasions auparavant, il n'a jamais renoncé, parvenant à refaire son retard à sa... 11e occasion, au moment où son adversaire servait pour virer en tête. Totalement relancé, il a alors enchaîné quatre jeux pour prendre les devants. Mais manquant encore de confiance, il a payé cher un petit coup de moins bien en début de deuxième acte et n'a pas pu refaire son retard (7-5, 3-6).

Sous pression dès l'entame de la troisième manche, Pouille a su remettre un coup de collier pour écarter une balle de break sur son premier jeu de service, avant de reprendre les choses en main. Irrégulier au service (12 aces et 10 doubles fautes), mais conquérant dans l'attitude, il a marché sur son adversaire dans ce set décisif, montrant notamment des qualités défensives qu'on ne lui connaissait plus. Cette victoire face à un adversaire qui avait fini la saison 2021 en trombe (5 Challengers gagnés d'affilée) devrait lui faire le plus grand bien, avant de retrouver le Moldave Radu Albot pour une place en quart de finale.

