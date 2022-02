La revanche de Richard Gasquet. Battu il y a dix jours par Mikael Ymer en quart de finale du tournoi de Montpellier, le Français a battu le Suédois (6-4, 7-5) ce lundi au premier tour du tournoi de Marseille au terme d'un match solide et abouti. Autant dire une bonne nouvelle avant le prochain tour, où le Bitterois affrontera le Russe Andrey Rublev, demi-finaliste malheureux de l'ATP 500 de Rotterdam la semaine passée.

"J'étais un peu émoussé physiquement là-bas, j'avais fait deux matches durs, j'avais eu du mal à récupérer. Aujourd'hui (lundi), j'étais mieux. J'ai réussi à bien me battre pour l'emporter", a-t-il confié après le match, confirmant au passage sa volonté de raccourcir au maximum les échanges pour épargner son corps. "De temps en temps, je fais des erreurs parce que ce n'est pas naturellement mon jeu de frapper fort, d'avancer. Je préfère construire un peu. J'essaye de mixer les deux. Je n'ai plus la même force physique qu'avant, où je faisais beaucoup de droite-gauche. J'essaye aussi de mieux servir, de prendre la balle plus tôt. Ça ne marche pas toujours, mais c'est important pour s'économiser, surtout ici sur une surface rapide", a ajouté Gasquet. Et maintenant, Rublev.

"Il disputera des finales de Grand Chelem, il n'y a pas de doute. C'est ce cap qu'il lui reste à passer car c'est un autre monde par rapport aux autres tournois. Mais c'est vraiment un grand joueur", a conclu le Bitterois.

